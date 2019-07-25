Участника дорожных разборок со стрельбой в Омске осудили на два года колонии

Posted 25 июля 2019, 01:27
Published 25 июля 2019, 01:27
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Конфликт на дороге возник осенью 2018 года. Подсудимые остановили водителя — лихача, и один из них нанес удар бейсбольной битой по голове омича, от которого у последнего образовалась открытая черепно-мозговая травма в виде ушиба головного мозга.
При этом сам потерпевший нанес ответный удар, выстрелив в нападавшего из самодельного револьвера, заряженного резиновыми пулями. К слову, до этого инцидента мужчина уже был осужден за незаконное хранение данного оружия.
Судья не усмотрел в действиях потерпевшего необходимой самообороны, поскольку тот выстрелил уже после того, как получил удар по голове. Кроме того был оправдан один из подсудимых за отсутствием состава преступления с признанием права на реабилитацию. Второго нападавшего приговорили к колонии общего режима на срок 2,5 года.
Вынесенный приговор не устроил как сторону защиты, так и обвинения. Первая настаивает на совершении преступления в состоянии необходимой самообороны, а вторая — на привлечении к ответственности оправданного подсудимого. Апелляцию по делу будет рассматривать Омский областной суд.