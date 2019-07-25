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Posted 25 июля 2019, 01:27

Published 25 июля 2019, 01:27

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Участника дорожных разборок со стрельбой в Омске осудили на два года колонии

Участника дорожных разборок со стрельбой в Омске осудили на два года колонии

25 июля 2019, 01:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска вынес приговор двоим местным жителям, обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью водителю автомобиля. Мужчины решили бейсбольной битой наказать омича за опасное маневрирование на дороге, сообщает судья Первомайского суда Шевченко И.

Конфликт на дороге возник осенью 2018 года. Подсудимые остановили водителя — лихача, и один из них нанес удар бейсбольной битой по голове омича, от которого у последнего образовалась открытая черепно-мозговая травма в виде ушиба головного мозга.

При этом сам потерпевший нанес ответный удар, выстрелив в нападавшего из самодельного револьвера, заряженного резиновыми пулями. К слову, до этого инцидента мужчина уже был осужден за незаконное хранение данного оружия.

Судья не усмотрел в действиях потерпевшего необходимой самообороны, поскольку тот выстрелил уже после того, как получил удар по голове. Кроме того был оправдан один из подсудимых за отсутствием состава преступления с признанием права на реабилитацию. Второго нападавшего приговорили к колонии общего режима на срок 2,5 года.

Вынесенный приговор не устроил как сторону защиты, так и обвинения. Первая настаивает на совершении преступления в состоянии необходимой самообороны, а вторая — на привлечении к ответственности оправданного подсудимого. Апелляцию по делу будет рассматривать Омский областной суд.

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