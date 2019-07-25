Участника дорожных разборок со стрельбой в Омске осудили на два года колонии

Судья не усмотрел в действиях потерпевшего необходимой самообороны, поскольку тот выстрелил уже после того, как получил удар по голове. Кроме того был оправдан один из подсудимых за отсутствием состава преступления с признанием права на реабилитацию. Второго нападавшего приговорили к колонии общего режима на срок 2,5 года.