Омичку уличили в фиктивной регистрации 40 иностранцев

Posted 25 июля 2019, 04:40
Published 25 июля 2019, 04:40
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Как выяснилось в суде, в 2018 году омичка согласилась за 20 тыс рублей совершить фиктивную постановку на учет иностранных граждан. За совершенное преступление суд наказал женщину штрафом в размере 25 тыс. рублей.
Кроме штрафа омичке предстоит вернуть полученные недобросовестным путем деньги — их взыщут в пользу государства по требованию прокурора округа. Судебный акт еще не вступил в законную силу. Его исполнение будет находиться на контроле прокуратуры.