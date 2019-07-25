gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2019, 04:40

Published 25 июля 2019, 04:40

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичку уличили в фиктивной регистрации 40 иностранцев

Омичку уличили в фиктивной регистрации 40 иностранцев

25 июля 2019, 04:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Октябрьский районный суд постановил взыскать с 40-летней местной жительницы деньги, полученные ею в результате преступного «бизнеса». Омичка за вознаграждение поставила на учет, прописав в своей квартире сорок иностранцев, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как выяснилось в суде, в 2018 году омичка согласилась за 20 тыс рублей совершить фиктивную постановку на учет иностранных граждан. За совершенное преступление суд наказал женщину штрафом в размере 25 тыс. рублей.

Кроме штрафа омичке предстоит вернуть полученные недобросовестным путем деньги — их взыщут в пользу государства по требованию прокурора округа. Судебный акт еще не вступил в законную силу. Его исполнение будет находиться на контроле прокуратуры.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика