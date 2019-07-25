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Posted 25 июля 2019, 04:55

Published 25 июля 2019, 04:55

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичка отсудила у работодателя 86 тыс рублей и заставила восстановить в должности

Омичка отсудила у работодателя 86 тыс рублей и заставила восстановить в должности

25 июля 2019, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский суд рассмотрел гражданский иск к предприятию по производству молока, расположенному в поселке Новоуральский. В заседании приняла участие прокуратура Таврического района по просьбе местной жительницы, работавшей в компании в должности мастера цеха, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как выяснилось в суде, работодатель уволил омичку под предлогом неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Якобы по ее вине, из-за нарушения правил хранения, с территории организации украли корма.

Однако суд пришел к заключению, что хищение кормов произошло не по вине мастера цеха, а из-за ненадлежащей организации охраны территории предприятия. Кроме того предшествующее поведение работницы и ее отношение к труду не могло стать причиной таких мер.

В итоге судья постановил взыскать в пользу истицы 86 тыс рублей в качестве компенсации среднего заработка за время вынужденного отсутствия на работе, морального время и судебных расходов.

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