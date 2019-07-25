Омичка отсудила у работодателя 86 тыс рублей и заставила восстановить в должности

Posted 25 июля 2019, 04:55
Published 25 июля 2019, 04:55
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Как выяснилось в суде, работодатель уволил омичку под предлогом неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Якобы по ее вине, из-за нарушения правил хранения, с территории организации украли корма.
Однако суд пришел к заключению, что хищение кормов произошло не по вине мастера цеха, а из-за ненадлежащей организации охраны территории предприятия. Кроме того предшествующее поведение работницы и ее отношение к труду не могло стать причиной таких мер.
В итоге судья постановил взыскать в пользу истицы 86 тыс рублей в качестве компенсации среднего заработка за время вынужденного отсутствия на работе, морального время и судебных расходов.