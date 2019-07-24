Завод «Омскгидропривод» официально ликвидирован

Posted 24 июля 2019, 07:00
Published 24 июля 2019, 07:00
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Как стало известно Городу55, Межрайонная инспекция ФНС № 12 по Омской области зарегистрировала последние изменения в ОАО «Омскгидропривод» 22 июля 2019 года и официально признала его недействующим предприятием. Завод оказался ликвидирован из-за банкротного процесса, начавшегося в 2010 году. Начало этому положил на тот момент директор предприятия Виталий Савенков, который самостоятельно обратился в суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным.
Завершено конкурсное производство решением судьи Арбитражного суда Омской области Андрея Хвостунцева от 10 июня 2019 года. Ни один из участников дела за месяц с момента вынесения решения не обжаловал его, поэтому фискальное ведомство признало предприятие ликвидированным.
Ранее ОАО «Омскгидропривод» принадлежало семье омских бизнесменов Антропенко, Александру и его сыну Игорю. Впоследствии владельцами активов завода стали ООО «Северо-Западная Инвестиционная Группа» (принадлежит офшору OLYMPIC DISPLAYS LIMITED) и ПАО «Сибирский капитал» (принадлежит 45 тыс физических лиц). Последнее с 2016 года само находится в стадии банкротства.