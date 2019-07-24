Завод «Омскгидропривод» официально ликвидирован

Как стало известно Городу55, Межрайонная инспекция ФНС № 12 по Омской области зарегистрировала последние изменения в ОАО «Омскгидропривод» 22 июля 2019 года и официально признала его недействующим предприятием. Завод оказался ликвидирован из-за банкротного процесса, начавшегося в 2010 году. Начало этому положил на тот момент директор предприятия Виталий Савенков, который самостоятельно обратился в суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным.