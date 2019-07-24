ВЦИОМ: каждый второй россиянин не готов заводить ребенка ради материнского капитала

О снижении процента по ипотеке до 9% и ниже знают 74% опрошенных. Однако из этих людей только 18% действительно знают, как воспользоваться этой возможностью. Еще 66% слышали о том, что для многодетных семей предусмотрено увеличенное пособие по уходу за ребенком, но с условиями меры знакомы только 18%.