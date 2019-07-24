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Posted 24 июля 2019, 13:39

Published 24 июля 2019, 13:39

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

ВЦИОМ: каждый второй россиянин не готов заводить ребенка ради материнского капитала

ВЦИОМ: каждый второй россиянин не готов заводить ребенка ради материнского капитала

24 июля 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян и выяснил, что они знают о мерах поддержки в рамках программы маткапитала и готовы ли применять их на себе. Оказалось, около 80% россиян знают о вычете из ипотечного кредита, при этом готовы родить второго ребенка только 42%.

Самым известным способом поддержки молодых семей для россиян стал вычет 450 тыс рублей из ипотечного кредита - с такой возможностью знакомы 79% опрошенных. При этом только 26% хорошо знакомы с этой возможностью, остальные 53 просто слышали о ней.

О снижении процента по ипотеке до 9% и ниже знают 74% опрошенных. Однако из этих людей только 18% действительно знают, как воспользоваться этой возможностью. Еще 66% слышали о том, что для многодетных семей предусмотрено увеличенное пособие по уходу за ребенком, но с условиями меры знакомы только 18%.

Наименее известной мерой стало снижение налога на недвижимость для многодетных семей. О нем, как оказалось, знают только 52% опрошенных.

Об эффективности таких мер заявили только треть респондентов. При этом 45% признают, что такие меры важны, но существенно изменить ситуацию в стране с помощью них не получится. Еще 20% считают, что принятые государством меры и вовсе бесполезны.

Мнения о том, спровоцируют ли меры поддержки рождаемость, у респондентов разделились почти поровну: 42% заявили, что готовы родить ребенка, чтобы воспользоваться предложенными возможностями, а 52% придерживаются противоположного мнения.

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