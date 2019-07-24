ВЦИОМ: каждый второй россиянин не готов заводить ребенка ради материнского капитала

Posted 24 июля 2019, 13:39
Published 24 июля 2019, 13:39
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Самым известным способом поддержки молодых семей для россиян стал вычет 450 тыс рублей из ипотечного кредита - с такой возможностью знакомы 79% опрошенных. При этом только 26% хорошо знакомы с этой возможностью, остальные 53 просто слышали о ней.
О снижении процента по ипотеке до 9% и ниже знают 74% опрошенных. Однако из этих людей только 18% действительно знают, как воспользоваться этой возможностью. Еще 66% слышали о том, что для многодетных семей предусмотрено увеличенное пособие по уходу за ребенком, но с условиями меры знакомы только 18%.
Наименее известной мерой стало снижение налога на недвижимость для многодетных семей. О нем, как оказалось, знают только 52% опрошенных.
Об эффективности таких мер заявили только треть респондентов. При этом 45% признают, что такие меры важны, но существенно изменить ситуацию в стране с помощью них не получится. Еще 20% считают, что принятые государством меры и вовсе бесполезны.
Мнения о том, спровоцируют ли меры поддержки рождаемость, у респондентов разделились почти поровну: 42% заявили, что готовы родить ребенка, чтобы воспользоваться предложенными возможностями, а 52% придерживаются противоположного мнения.