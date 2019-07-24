В Омской области сельчанка зарезала любовника, пытаясь выгнать его из дома

На сельчанку возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако поместить ее в СИЗО не могут, потому что она воспитывает 6-летнего ребенка от первого брака, уточнили в следственном комитете. Расследование продолжается.