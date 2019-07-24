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Posted 24 июля 2019, 11:00

Published 24 июля 2019, 11:00

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омской области сельчанка зарезала любовника, пытаясь выгнать его из дома

В Омской области сельчанка зарезала любовника, пытаясь выгнать его из дома

24 июля 2019, 11:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» на молодую омичку, которая зарезала своего сожителя.

По информации следствия, убийство произошло в ночь на 23 июля этого года в селе Заря Свободы Марьяновского района. 26-летней сельчанке не понравилось, что ее 47-летний ранее судимый сожитель употреблял алкоголь в их жилище.

Женщина попросила мужчину уйти, но тот сопротивлялся. Тогда омичка взялась за нож и нанесла ему один удар в грудь. Ранение оказалось смертельным, и мужчина скончался на месте.

На сельчанку возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако поместить ее в СИЗО не могут, потому что она воспитывает 6-летнего ребенка от первого брака, уточнили в следственном комитете. Расследование продолжается.

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