В Омске бизнесмен после множества штрафов решил снести свою двухэтажную СТО

«Кроме этого, судебный пристав вынесла постановление о взыскании с должника исполнительского сбора. В конечном итоге должник осознал тот факт, что своим упорством он только обременяет себя дополнительными расходами. Не пожелав и далее усугублять ситуацию, он приступил к освобождению земельного участка. На сегодняшний день объект полностью снесен», — пояснили в пресс-службе ведомства.