В Омске бизнесмен после множества штрафов решил снести свою двухэтажную СТО

Posted 24 июля 2019, 09:59
Published 24 июля 2019, 09:59
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Постройка, которую в мэрии города посчитали самовольной, принадлежала 58-летнему предпринимателю. Мужчина возвел двухэтажную СТО на улице 8-я Восточная на земельном участке площадью 301.3 кв. м. По информации профильного департамента, собственник здания разрешения на строительство не получал, как не получал и разрешение на использование объекта.
Центральный районный суд позицию истца посчитал верной и постановил снести станцию техобслуживания. В пресс-службе судебных приставов уточняют, что в здании СТО находилась автомойка, шиномонтаж, автомагазин и кафе. Постройку бизнесмен должен был снести в течение месяца после того, как суд принял решение, однако мужчина предпочел продолжить работу станции и оплачивать штрафы за неисполнение судебного предписания.
«Кроме этого, судебный пристав вынесла постановление о взыскании с должника исполнительского сбора. В конечном итоге должник осознал тот факт, что своим упорством он только обременяет себя дополнительными расходами. Не пожелав и далее усугублять ситуацию, он приступил к освобождению земельного участка. На сегодняшний день объект полностью снесен», — пояснили в пресс-службе ведомства.