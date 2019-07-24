Погода в Омске испортится: в регион возвращаются дожди и грозы

Posted 24 июля 2019, 02:26
Published 24 июля 2019, 02:26
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Сегодня, 24 июля, дневная температура в Омске будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла. Местами ожидается небольшой дождь и гроза. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.
В четверг, 25 июля, ночью температура воздуха опустится до +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Скорость северо-западного, западного ветра достигнет 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.
В пятницу, 26 июля, ночью в Омске от 9 до 14 градусов тепла, днем столбик термометра покажет +21...+26 градусов. Скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Местами опять же пройдет небольшой дождь с грозой.