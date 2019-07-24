gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2019, 02:26

Published 24 июля 2019, 02:26

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Погода в Омске испортится: в регион возвращаются дожди и грозы

Погода в Омске испортится: в регион возвращаются дожди и грозы

24 июля 2019, 02:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» прогнозируют изменения в погоде — в ближайшие дни в Омске ожидаются небольшие дожди и грозы.

Сегодня, 24 июля, дневная температура в Омске будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла. Местами ожидается небольшой дождь и гроза. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.

В четверг, 25 июля, ночью температура воздуха опустится до +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Скорость северо-западного, западного ветра достигнет 6-11 м/с с порывами до 17 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.

В пятницу, 26 июля, ночью в Омске от 9 до 14 градусов тепла, днем столбик термометра покажет +21...+26 градусов. Скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Местами опять же пройдет небольшой дождь с грозой.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика