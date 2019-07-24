Подсчет мусорных нормативов в Омской области будут записывать на видео

Posted 24 июля 2019, 11:45
Published 24 июля 2019, 11:45
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Замерами, по информации РЭК, займется специализированная организация, которую выберут по итогам конкурса. Деньги на осуществление замеров будут выделены из регионального бюджета.
«Организация должна будет провести замеры отходов в течении всех четырех сезонов не менее семь дней подряд. На основе замеров РЭК Омской области будет рассчитывать нормативы по каждому периоду, а затем вычислит среднегодовые нормативы. Рабочая группа призвана будет контролировать каждый этап работы. Новые нормативы, предположительно, появятся осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе РЭК.
Сейчас регулятор утвердил техническое задание, которое будет прописано в документации конкурса. В процессе осуждения - выборка домов для замера нормативов.
Их будут определять отдельно по Омску и муниципальным районам. За основу решено брать многоквартирные дома с 5.8 тыс проживающих, в частном секторе тоже будут ориентироваться на такое же количество человек. В области нормативы будут считать по южным и северным районам, причем выбирают из не самых благополучных в мусорном отношении. Предварительно полем для замеров для всего региона станут Русско-Полянский, Горьсковский, Омский, Шербакульский, Большереченский и Крутинский районы.
Процесс замеров будет фиксироваться на видео, а техника, которой они будут производиться, должна соответствовать определенным требованиям. Замеры будут делать и по массе, и по объему мусора, так как члены рабочей группы не пришли к единому мнению о том, в чем должен измеряться норматив.
Как ранее подчеркнули в РЭК, замеры мусорных нормативов в этом году будут проводится по-новому. В 2016 году этим на общественных началах занимались управляющие организации и компании, которые вывозили мусор. Теперь на работу спецорганизации планируют потратить 12 млн рублей.