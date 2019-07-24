Подсчет мусорных нормативов в Омской области будут записывать на видео

Их будут определять отдельно по Омску и муниципальным районам. За основу решено брать многоквартирные дома с 5.8 тыс проживающих, в частном секторе тоже будут ориентироваться на такое же количество человек. В области нормативы будут считать по южным и северным районам, причем выбирают из не самых благополучных в мусорном отношении. Предварительно полем для замеров для всего региона станут Русско-Полянский, Горьсковский, Омский, Шербакульский, Большереченский и Крутинский районы.