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Posted 24 июля 2019, 11:45

Published 24 июля 2019, 11:45

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Подсчет мусорных нормативов в Омской области будут записывать на видео

Подсчет мусорных нормативов в Омской области будут записывать на видео

24 июля 2019, 11:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональной энергетической комиссии на заседании рабочей группы по определению и установлению нормативов накопления ТКО рассказали, когда в Омской области станут известны новые мусорные нормативы, а также кто, как и где их будет измерять.

Замерами, по информации РЭК, займется специализированная организация, которую выберут по итогам конкурса. Деньги на осуществление замеров будут выделены из регионального бюджета.

«Организация должна будет провести замеры отходов в течении всех четырех сезонов не менее семь дней подряд. На основе замеров РЭК Омской области будет рассчитывать нормативы по каждому периоду, а затем вычислит среднегодовые нормативы. Рабочая группа призвана будет контролировать каждый этап работы. Новые нормативы, предположительно, появятся осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе РЭК.

Сейчас регулятор утвердил техническое задание, которое будет прописано в документации конкурса. В процессе осуждения - выборка домов для замера нормативов.

Их будут определять отдельно по Омску и муниципальным районам. За основу решено брать многоквартирные дома с 5.8 тыс проживающих, в частном секторе тоже будут ориентироваться на такое же количество человек. В области нормативы будут считать по южным и северным районам, причем выбирают из не самых благополучных в мусорном отношении. Предварительно полем для замеров для всего региона станут Русско-Полянский, Горьсковский, Омский, Шербакульский, Большереченский и Крутинский районы.

Процесс замеров будет фиксироваться на видео, а техника, которой они будут производиться, должна соответствовать определенным требованиям. Замеры будут делать и по массе, и по объему мусора, так как члены рабочей группы не пришли к единому мнению о том, в чем должен измеряться норматив.

Как ранее подчеркнули в РЭК, замеры мусорных нормативов в этом году будут проводится по-новому. В 2016 году этим на общественных началах занимались управляющие организации и компании, которые вывозили мусор. Теперь на работу спецорганизации планируют потратить 12 млн рублей.

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