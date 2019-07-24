На Красном Пути в Омске светофоры настроили на «зеленую волну»

Posted 24 июля 2019, 10:18
Published 24 июля 2019, 10:18
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Сделали это специалисты департамента транспорта после проведения исследования движения на этом участке пути. Сейчас светофоры, последовательно расположенные на этом участке, подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Их настроили так, чтобы время ожидания разрешающего сигнала для водителя было минимальным.
В департаменте поясняют, что такое решение избавит магистраль от больших заторов. Система рассчитана на среднюю скорость движения в 50-55 км/ч при загруженности магистрали не более 60%. Однако чтобы система работала, водителям необходимо четко соблюдать скоростной режим.
«Поймать „зеленую волну“ получается при движении транспортных средств на определенной скорости, которая обычно является рекомендованной на данном участке дороги. Зеленый сигнал последовательно установленных светофоров автоматически настроен с определенным сдвигом, который рассчитывается исходя из скорости движения транспорта и расстояния между светофорами», — пояснил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.
По информации ведомства, к автоматизированной системе подключены 57 перекрестков на самых больших городских магистралях:
В мэрии пояснили, что «зеленая волна» будет действовать только днем: в утренние и вечерние часы-пик светофоры будут работать в привычно режиме.