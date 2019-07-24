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Posted 24 июля 2019, 10:18

Published 24 июля 2019, 10:18

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

На Красном Пути в Омске светофоры настроили на «зеленую волну»

На Красном Пути в Омске светофоры настроили на «зеленую волну»

24 июля 2019, 10:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
От остановки «Телецентр» до кинотеатра «Маяковский» теперь можно проехать без больших задержек. В администрации Омска рассказали, что светофоры на одной из самых больших магистралей города настроили на «зеленую волну».

Сделали это специалисты департамента транспорта после проведения исследования движения на этом участке пути. Сейчас светофоры, последовательно расположенные на этом участке, подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Их настроили так, чтобы время ожидания разрешающего сигнала для водителя было минимальным.

В департаменте поясняют, что такое решение избавит магистраль от больших заторов. Система рассчитана на среднюю скорость движения в 50-55 км/ч при загруженности магистрали не более 60%. Однако чтобы система работала, водителям необходимо четко соблюдать скоростной режим.

«Поймать „зеленую волну“ получается при движении транспортных средств на определенной скорости, которая обычно является рекомендованной на данном участке дороги. Зеленый сигнал последовательно установленных светофоров автоматически настроен с определенным сдвигом, который рассчитывается исходя из скорости движения транспорта и расстояния между светофорами», — пояснил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

По информации ведомства, к автоматизированной системе подключены 57 перекрестков на самых больших городских магистралях:

  • на улице Красный Путь от «Телецентра» до Интернациональной;
  • на проспекте Маркса от улицы Думской до ж/д вокзала;
  • на улице Масленникова от улицы Ленина до Куйбышева;
  • на улице 70 лет Октября от бульвара Архитекторов до ООТ «Торговый город»;
  • на улице 10 лет Октября от проспекта Маркса до ООТ «Релеро»;
  • на улице Герцена от улицы Интернациональной до улицы Булатова;
  • на проспекте Мира от ООТ «ОмГТУ» до ООТ «ДК им. Малунцева»;
  • на улице Конева на пересечении с улицами 70 лет Октября и 3-й Енисейской;
  • на улицах Фрунзе и Булатова от Орджоникидзе до улицы Гусарова;

В мэрии пояснили, что «зеленая волна» будет действовать только днем: в утренние и вечерние часы-пик светофоры будут работать в привычно режиме.

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