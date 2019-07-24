На Красном Пути в Омске светофоры настроили на «зеленую волну»

Сделали это специалисты департамента транспорта после проведения исследования движения на этом участке пути. Сейчас светофоры, последовательно расположенные на этом участке, подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением. Их настроили так, чтобы время ожидания разрешающего сигнала для водителя было минимальным.