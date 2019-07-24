Маршрутку №445 от МЕГИ до ОНПЗ запустят по новой схеме (Карта)

С 28 июля маршрут №445 «СТЦ «МЕГА» — Омский нефтеперерабатывающий завод» будет пролегать по новым дорогам. Теперь автобусы будут поворачивать с улицы Лукашевича на проспект Комарова, затем на улицу Перелета, после этого направа, на улицу Шаронова и бульвар Архитекторов. Затем маршрутки проедут по улице 70 лет Октября и повернут на улицу Конева.