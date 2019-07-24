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Posted 24 июля 2019, 10:33

Published 24 июля 2019, 10:33

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Маршрутку №445 от МЕГИ до ОНПЗ запустят по новой схеме (Карта)

Маршрутку №445 от МЕГИ до ОНПЗ запустят по новой схеме (Карта)

24 июля 2019, 10:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В департаменте транспорта мэрии Омска объявили об изменении схемы маршрута №445.

С 28 июля маршрут №445 «СТЦ «МЕГА» — Омский нефтеперерабатывающий завод» будет пролегать по новым дорогам. Теперь автобусы будут поворачивать с улицы Лукашевича на проспект Комарова, затем на улицу Перелета, после этого направа, на улицу Шаронова и бульвар Архитекторов. Затем маршрутки проедут по улице 70 лет Октября и повернут на улицу Конева.

В профильном департаменте уточнили, что такие изменения в маршруте сделаны для обеспечения общественным транспортом жителей 12 микрорайона, микрорайона Кузьминки и жителей улицы Конева.

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