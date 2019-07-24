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Posted 24 июля 2019, 01:11

Published 24 июля 2019, 01:11

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Госдума легализовала выращивание наркосодержащих растений

Госдума легализовала выращивание наркосодержащих растений

24 июля 2019, 01:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Государственная Дума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым снимается запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства медицинских и ветеринарных препаратов, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.

Однако выращиванием опийного мака и переработкой смеси будут заниматься только получившие лицензию государственные предприятия. В настоящее время в России подходят под предъявленные требования только два подведомственных Министерству промышленности и торговли предприятия, обладающие эффективной системой безопасности.

Кроме того Государственная Дума приняла поправки в закон, устанавливающие ответственность за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений для медицинских и ветеринарных целей. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс рублей или обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

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