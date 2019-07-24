Госдума легализовала выращивание наркосодержащих растений

Кроме того Государственная Дума приняла поправки в закон, устанавливающие ответственность за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений для медицинских и ветеринарных целей. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс рублей или обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.