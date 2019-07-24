Госдума легализовала выращивание наркосодержащих растений

Posted 24 июля 2019, 01:11
Published 24 июля 2019, 01:11
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Однако выращиванием опийного мака и переработкой смеси будут заниматься только получившие лицензию государственные предприятия. В настоящее время в России подходят под предъявленные требования только два подведомственных Министерству промышленности и торговли предприятия, обладающие эффективной системой безопасности.
Кроме того Государственная Дума приняла поправки в закон, устанавливающие ответственность за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений для медицинских и ветеринарных целей. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс рублей или обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.