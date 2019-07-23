В ФАС России не намерены сдвигать сроки снижения мусорного тарифа в Омске

В антимонопольном органе сообщили, что РЭК Омской области оказывается вся необходимая методическая помощь, и ведомство поддерживает с регулятором связь. В пятницу, по сообщению ведомства, было проведено видеосовещание, где обсуждались детали предписания. Ранее РЭК просила прислать в Омск специалиста из ФАС, чтобы разобраться со снижением тарифов, и в ведомстве заверили, что просьба будет рассмотрена.