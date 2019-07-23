В ФАС России не намерены сдвигать сроки снижения мусорного тарифа в Омске

Posted 23 июля 2019, 02:17
Published 23 июля 2019, 02:17
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В антимонопольном органе сообщили, что РЭК Омской области оказывается вся необходимая методическая помощь, и ведомство поддерживает с регулятором связь. В пятницу, по сообщению ведомства, было проведено видеосовещание, где обсуждались детали предписания. Ранее РЭК просила прислать в Омск специалиста из ФАС, чтобы разобраться со снижением тарифов, и в ведомстве заверили, что просьба будет рассмотрена.
При этом в ФАС отмечают, что все действия проводятся для разъяснения РЭК необходимости изменения тарифов, так как предписание в федеральном ведомстве считают полностью обоснованным.
«ФАС России не сомневается в законности и обоснованности принятого предписания. ФАС ожидает результат исполнения предписания в указанные сроки, то есть до 1 августа 2019 года. О продлении срока предписания речи не идет. Антимонопольная служба продолжает оказывать методическую помощь РЭК Омской области и в случае возникновения вопросов готова их разъяснить», — пояснили Городу55 в пресс-службе ФАС России.
На минувшей неделе ФАС России предписала РЭК Омской области исправить ошибки в расчетах тарифа на вывоз ТКО - ведомство установило, что транспортные расходы регоператора, которые составляют 93% тарифа, или 4.7 млрд рублей, экономически необоснованны и должны быть исключены из состава выручки «Магнита». Расходы на перевозку РЭК должна пересчитать и установить на уровне соседних регионов, крайний срок исполнения предписания — 1 августа 2019 года.
В четверг, 18 июля, РЭК направила обращение в ФАС РФ с просьбой продлить сроки исполнения предписания, а также направить в Омск специалиста для разъяснений. В региональном ведомстве заявили, что предписание ФАС о снижении тарифа на обращение с ТКО противоречит законодательству. Регоператор также оказался недоволен предписанием, и в пятницу «Магнит» подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором требует признать действия ФАС незаконными.