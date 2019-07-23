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Posted 23 июля 2019, 12:26

Published 23 июля 2019, 12:26

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Трассу массового забега на XXX Сибирском марафоне в Омске сократили на 400 метров

Трассу массового забега на XXX Сибирском марафоне в Омске сократили на 400 метров

23 июля 2019, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Длину трассы для несоревновательного забега на юбилейном Сибирском международном марафоне в этом году сократится на 400 метров. Об этом на пресс-конференции рассказал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.

Подбельский пояснил, что мера вынужденная, и трассу сократят с 3 до 2.6 км, чтобы избежать проблем с парковкой и движением по городу.

«Мы хотим проложить трассу таким образом, чтобы не парализовать жизнь в очень большом микрорайоне, включающем улицы Волочаевскую, Рабиновича. Жители получат возможность въехать и выехать даже в день проведения марафона. Оставляем свободной улицу Кемеровскую», — подчеркнул Константин Подбельский в пресс-центре «МКР-Медиа».

Он уточнил, что в этом году марафон начнется на Соборной площади, продолжится по Красному Пути до улицы Кемеровской, после чего участники развернутся и побегут в обратном направлении. Отмечается, что в этом году он станет доступнее, и заявиться на участие может любой желающий, вне зависимости от спортивной подготовки и возраста. Кроме этого на марафоне будет разделение участников несоревновательного забега с претендентами на победу в XXX Сибирском международном марафоне.

Трасса на 21 км также будет изменена: она пройдет по Соборной площади в сторону улицы Ленина по Иртышской набережной, до стадиона «Авангард», где спортсмены повернут по легкоатлетической дорожке стадиона. В обратную сторону участники марафона побегут по территории Старого города, до Омской крепости, по набережной Тухачевсого, до Метромоста, после вернутся на Красный путь с финишной прямой. Для завершения полного марафона легкоатлеты пробегут два таких кгура, а те, что бежит «десятку», могут развернуться раньше, пояснил Подбельский.

Напомним, в этом году Сибирский международный марафон пройдет 3 августа. Организаторы ждут около 8 тыс участников и торопят тех, кто не успел подать заявку: на всех желающих может не хватить футболок. Главным призом забега станет автомобиль.

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