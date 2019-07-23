Трассу массового забега на XXX Сибирском марафоне в Омске сократили на 400 метров

Он уточнил, что в этом году марафон начнется на Соборной площади, продолжится по Красному Пути до улицы Кемеровской, после чего участники развернутся и побегут в обратном направлении. Отмечается, что в этом году он станет доступнее, и заявиться на участие может любой желающий, вне зависимости от спортивной подготовки и возраста. Кроме этого на марафоне будет разделение участников несоревновательного забега с претендентами на победу в XXX Сибирском международном марафоне.