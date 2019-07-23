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Posted 23 июля 2019, 06:00

Published 23 июля 2019, 06:00

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Слесарь отсудил у «Омскшины» 180 тыс рублей за падение с высоты

Слесарь отсудил у «Омскшины» 180 тыс рублей за падение с высоты

23 июля 2019, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Октябрьский районный суд города Омска обязал ПО «Омскшина» выплатить 180 тыс рублей слесарю-ремонтнику технологического оборудования в качестве компенсации морального вреда за полученную им травму на производстве, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Несчастный случай на производстве произошел в ноябре 2015 года, когда сотрудник упал с лестницы с высоты 2,5 метра. Результатом стала травма — перелом голени со смещением отломков.

И хотя представитель «Омскшины» не оспаривал факт получения травмы, все же настаивал на неосторожности самого слесаря. Тем не менее суд принял позицию истца и обязал компенсировать работнику моральный вред, сократив сумму исковых требований, учитывая добровольное оказание материальной помощи предприятием своему сотруднику.

Апелляционная инстанция, куда была подана жалоба ПО «Омскшина», поддержала решение суда и оставила сумму компенсации без изменения.

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