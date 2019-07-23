Слесарь отсудил у «Омскшины» 180 тыс рублей за падение с высоты

Posted 23 июля 2019, 06:00
Published 23 июля 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Несчастный случай на производстве произошел в ноябре 2015 года, когда сотрудник упал с лестницы с высоты 2,5 метра. Результатом стала травма — перелом голени со смещением отломков.
И хотя представитель «Омскшины» не оспаривал факт получения травмы, все же настаивал на неосторожности самого слесаря. Тем не менее суд принял позицию истца и обязал компенсировать работнику моральный вред, сократив сумму исковых требований, учитывая добровольное оказание материальной помощи предприятием своему сотруднику.
Апелляционная инстанция, куда была подана жалоба ПО «Омскшина», поддержала решение суда и оставила сумму компенсации без изменения.