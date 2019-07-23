Слесарь отсудил у «Омскшины» 180 тыс рублей за падение с высоты

И хотя представитель «Омскшины» не оспаривал факт получения травмы, все же настаивал на неосторожности самого слесаря. Тем не менее суд принял позицию истца и обязал компенсировать работнику моральный вред, сократив сумму исковых требований, учитывая добровольное оказание материальной помощи предприятием своему сотруднику.