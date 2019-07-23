Пассажиропоток Омского аэропорта за шесть месяцев вырос на 30%

Posted 23 июля 2019, 02:08
Published 23 июля 2019, 02:08
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
При этом наибольший прирост наблюдается на региональных направлениях благодаря открытию новых маршрутов в Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару и Новосибирск. Он составил 148 %.
Пассажиропоток в столичном направлении также вырос за счет увеличения числа рейсов до Москвы. Прирост составил 29 %.
Напомним, расширение маршрутного листа отчасти связано с программой субсидированных региональных перевозок. По данному проекту проходят рейсы, выполняемые авиакомпаниями «НордСтар» и «ЮВТ Аэро» в Красноярск, Екатеринбург, Казань и Самару.