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Posted 23 июля 2019, 02:08

Published 23 июля 2019, 02:08

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Пассажиропоток Омского аэропорта за шесть месяцев вырос на 30%

Пассажиропоток Омского аэропорта за шесть месяцев вырос на 30%

23 июля 2019, 02:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За первые шесть месяцев 2019 года пассажиропоток Омского аэропорта вырос на 30 % - было обслужено на 136 965 человек больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

При этом наибольший прирост наблюдается на региональных направлениях благодаря открытию новых маршрутов в Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару и Новосибирск. Он составил 148 %.

Пассажиропоток в столичном направлении также вырос за счет увеличения числа рейсов до Москвы. Прирост составил 29 %.

Напомним, расширение маршрутного листа отчасти связано с программой субсидированных региональных перевозок. По данному проекту проходят рейсы, выполняемые авиакомпаниями «НордСтар» и «ЮВТ Аэро» в Красноярск, Екатеринбург, Казань и Самару.

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