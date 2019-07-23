Пассажиропоток Омского аэропорта за шесть месяцев вырос на 30%

За первые шесть месяцев 2019 года пассажиропоток Омского аэропорта вырос на 30 % - было обслужено на 136 965 человек больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

При этом наибольший прирост наблюдается на региональных направлениях благодаря открытию новых маршрутов в Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару и Новосибирск. Он составил 148 %. Пассажиропоток в столичном направлении также вырос за счет увеличения числа рейсов до Москвы. Прирост составил 29 %. Напомним, расширение маршрутного листа отчасти связано с программой субсидированных региональных перевозок. По данному проекту проходят рейсы, выполняемые авиакомпаниями «НордСтар» и «ЮВТ Аэро» в Красноярск, Екатеринбург, Казань и Самару.