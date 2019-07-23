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Posted 23 июля 2019, 01:34

Published 23 июля 2019, 01:34

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омское предприятие закрыли из-за зараженной опасными бактериями колбасы

Омское предприятие закрыли из-за зараженной опасными бактериями колбасы

23 июля 2019, 01:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Советский районный суд города Омска на одиннадцать суток приостановил работу предприятия ООО «Продтехнологии» из-за обнаруженных в ливерной колбасе патогенных микроорганизмов, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области.

Специалисты надзорного органа еще в мае 2019 года провели внеплановую выездную проверку на предприятии, которое закупает, хранит, перерабатывает и реализует продукцию из мяса свинины.

В отобранных на производстве пробах были обнаружены сульфатредуцирующая клостридия, представляющая угрозу для здоровья и жизни человека. Дело в том, что данные микроорганизмы не погибают во время приготовления пищи — некоторые штаммы выдерживают кипячение при 100 градусах в течение целого часа. Размножившиеся бактерии при хранении готовых продуктов могут стать причиной пищевого отравления.

«Продтехнологиям» было выдано предписание, а на производстве введен усиленный лабораторный контроль. Однако во время повторной проверки, состоявшейся в июле, специалисты Россельхознадзора обнаружили еще одну положительную пробу.

В связи с вышесказанным суд принял решение приостановить работу предприятия на одиннадцать суток.

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