Омское предприятие закрыли из-за зараженной опасными бактериями колбасы

В отобранных на производстве пробах были обнаружены сульфатредуцирующая клостридия, представляющая угрозу для здоровья и жизни человека. Дело в том, что данные микроорганизмы не погибают во время приготовления пищи — некоторые штаммы выдерживают кипячение при 100 градусах в течение целого часа. Размножившиеся бактерии при хранении готовых продуктов могут стать причиной пищевого отравления.