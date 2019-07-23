Омское предприятие закрыли из-за зараженной опасными бактериями колбасы

Posted 23 июля 2019, 01:34
Published 23 июля 2019, 01:34
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Специалисты надзорного органа еще в мае 2019 года провели внеплановую выездную проверку на предприятии, которое закупает, хранит, перерабатывает и реализует продукцию из мяса свинины.
В отобранных на производстве пробах были обнаружены сульфатредуцирующая клостридия, представляющая угрозу для здоровья и жизни человека. Дело в том, что данные микроорганизмы не погибают во время приготовления пищи — некоторые штаммы выдерживают кипячение при 100 градусах в течение целого часа. Размножившиеся бактерии при хранении готовых продуктов могут стать причиной пищевого отравления.
«Продтехнологиям» было выдано предписание, а на производстве введен усиленный лабораторный контроль. Однако во время повторной проверки, состоявшейся в июле, специалисты Россельхознадзора обнаружили еще одну положительную пробу.
В связи с вышесказанным суд принял решение приостановить работу предприятия на одиннадцать суток.