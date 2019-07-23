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Posted 23 июля 2019, 06:56

Published 23 июля 2019, 06:56

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омич отделался условным сроком за дачу 100 тыс рублей взятки участковому

Омич отделался условным сроком за дачу 100 тыс рублей взятки участковому

23 июля 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска вынес приговор 49-летнему предпринимателю, занимающемуся розничной продажей алкогольной продукции. Его признали виновным в даче взятки участковому уполномоченному полиции, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

В суде доказано, что бизнесмен незаконно перевозил по территории России и продавал немаркированный алкоголь. Чтобы избежать ответственности и в дальнейшем получить постоянное покровительство правоохранительных органов, 25 января 2019 года омич передал участковому уполномоченному полиции 100 тыс рублей.

Как раз в момент передачи взятки предприниматель был задержан. Решением суда омич приговорен к трем годам лишения свободы условно.

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