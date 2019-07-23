Омич отделался условным сроком за дачу 100 тыс рублей взятки участковому

Posted 23 июля 2019, 06:56
Published 23 июля 2019, 06:56
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В суде доказано, что бизнесмен незаконно перевозил по территории России и продавал немаркированный алкоголь. Чтобы избежать ответственности и в дальнейшем получить постоянное покровительство правоохранительных органов, 25 января 2019 года омич передал участковому уполномоченному полиции 100 тыс рублей.
Как раз в момент передачи взятки предприниматель был задержан. Решением суда омич приговорен к трем годам лишения свободы условно.