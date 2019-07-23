Омич отделался условным сроком за дачу 100 тыс рублей взятки участковому

В суде доказано, что бизнесмен незаконно перевозил по территории России и продавал немаркированный алкоголь. Чтобы избежать ответственности и в дальнейшем получить постоянное покровительство правоохранительных органов, 25 января 2019 года омич передал участковому уполномоченному полиции 100 тыс рублей.