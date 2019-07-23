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Posted 23 июля 2019, 14:10

Published 23 июля 2019, 14:10

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

На омских АЗС на 15 копеек подешевел бензин марки АИ-92

На омских АЗС на 15 копеек подешевел бензин марки АИ-92

23 июля 2019, 14:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На нескольких автозаправочных станциях в Омске на 15 копеек подешевел бензин марки АИ-92.

На АЗС «Топлайн» литр бензина АИ-92 с сегодняшнего дня стоит 41.15–41.60 рубля, указано на сайте компании. Стоимость АИ-95 и АИ-98 осталась на прежнем уровне: цена за литр бензина этих марок равна 43.75–44.20 и 48.70 рубля соответственно.

«Газпромнефть» также скинула 15 копеек за литр АИ-92, и теперь он стоит 41.15 рублей. Стоимость остального топлива осталась неизменной: АИ-95 стоит 43.75 рубля, АИ-95G — 44.65 рубля, G-Drive 100+ — 49.80 рубля, сообщается на сайте АЗС.

На автозаправках компании «Лукойла» изменения цен не наблюдалось. Здесь АИ-92 стоит 41.37 рубля, заправиться АИ-95 можно за 44.32 рубля, а литр ЭКТО 100 обойдется в 51.97 рубля.

Отметим, это первое с начала марта понижение цены. Тогда стоимость АИ-92 упала на 20 процентов, после чего бензин подорожал на 25 копеек.

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