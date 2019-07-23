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Posted 23 июля 2019, 03:12

Published 23 июля 2019, 03:12

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Из-за пожара в сауне в Омске эвакуировали постояльцев гостиничного комплекса

Из-за пожара в сауне в Омске эвакуировали постояльцев гостиничного комплекса

23 июля 2019, 03:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 23 июля, в 07:47 утра в Омске эвакуировали жильцов гостиничного комплекса, расположенного на улице Поворотникова, из-за пожара, вспыхнувшего в сауне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Еще до момента прибытия спасателей опасную зону самостоятельно покинули пятеро человек. Площадь пожара составляла десять квадратных метров, дым от которого затягивало в помещения гостиничного комплекса. В отеле сработала сигнализация.

Огнеборцы провели эвакуацию гостей и работников отеля. В общей сложности на улицу вывели более 80 человек. Ликвидацией пожара занимались 31 спасатель и 8 спец автомобилей. Эвакуацию проводили два звена газодымозащитной службы. По данным МЧС, происшествие обошлось без жертв и травмированных. В 08:19 утра было ликвидировано открытое горение.

Согласно общедоступным интернет-справочникам, на улице Поворотникова в Омске расположен единственный гостиничный комплекс «Аврора» с размещенным в ней центром отдыха с сауной «Расслабоноff».

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