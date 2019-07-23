Из-за пожара в сауне в Омске эвакуировали постояльцев гостиничного комплекса

Posted 23 июля 2019, 03:12
Published 23 июля 2019, 03:12
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Еще до момента прибытия спасателей опасную зону самостоятельно покинули пятеро человек. Площадь пожара составляла десять квадратных метров, дым от которого затягивало в помещения гостиничного комплекса. В отеле сработала сигнализация.
Огнеборцы провели эвакуацию гостей и работников отеля. В общей сложности на улицу вывели более 80 человек. Ликвидацией пожара занимались 31 спасатель и 8 спец автомобилей. Эвакуацию проводили два звена газодымозащитной службы. По данным МЧС, происшествие обошлось без жертв и травмированных. В 08:19 утра было ликвидировано открытое горение.
Согласно общедоступным интернет-справочникам, на улице Поворотникова в Омске расположен единственный гостиничный комплекс «Аврора» с размещенным в ней центром отдыха с сауной «Расслабоноff».