Из-за пожара в сауне в Омске эвакуировали постояльцев гостиничного комплекса

Огнеборцы провели эвакуацию гостей и работников отеля. В общей сложности на улицу вывели более 80 человек. Ликвидацией пожара занимались 31 спасатель и 8 спец автомобилей. Эвакуацию проводили два звена газодымозащитной службы. По данным МЧС, происшествие обошлось без жертв и травмированных. В 08:19 утра было ликвидировано открытое горение.