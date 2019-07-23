Экс-глава омского аэропорта Зезюля стал первым замом генерального директора компании

Posted 23 июля 2019, 11:19
Published 23 июля 2019, 11:19
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
До сегодняшнего дня руководителем компании был Сергей Зезюля, но с ним контракт решили не продлевать. Теперь его назначили первым заместителем Селиверстова. Как уточняет издание, ранее такой должности в компании не было.
Наряду с Зезюлей заместителями гендиректора стали еще трое: Юрий Канунников займется вопросами авиационной безопасности, Александр Щапов стал замом по наземному обслуживанию, а Александр Маркелов стал замгендиректора по совместительству с должностью главного инженера аэропорта.
Новым директором «Омского аэропорта» с 23 июля стал Олег Селиверстов. Его выбрали на совете директоров, и в должности руководителя он проведет ближайшие четыре года.
До назначения с февраля этого года он был заместителем генерального директора по развитию. В 2012–2013 годах он находился на одной из руководящих должностей Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Также известно, что в 2015–2016 годах Селиверстов значился директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент» миллиардера Олега Дерипаски.