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Posted 23 июля 2019, 11:19

Published 23 июля 2019, 11:19

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Экс-глава омского аэропорта Зезюля стал первым замом генерального директора компании

Экс-глава омского аэропорта Зезюля стал первым замом генерального директора компании

23 июля 2019, 11:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывший директор ОАО «Омский аэропорт» Сергей Зезюля назначен первым заместителем генерального директора компании, сообщает «ОмскРегион».

До сегодняшнего дня руководителем компании был Сергей Зезюля, но с ним контракт решили не продлевать. Теперь его назначили первым заместителем Селиверстова. Как уточняет издание, ранее такой должности в компании не было.

Наряду с Зезюлей заместителями гендиректора стали еще трое: Юрий Канунников займется вопросами авиационной безопасности, Александр Щапов стал замом по наземному обслуживанию, а Александр Маркелов стал замгендиректора по совместительству с должностью главного инженера аэропорта.

Новым директором «Омского аэропорта» с 23 июля стал Олег Селиверстов. Его выбрали на совете директоров, и в должности руководителя он проведет ближайшие четыре года.

До назначения с февраля этого года он был заместителем генерального директора по развитию. В 2012–2013 годах он находился на одной из руководящих должностей Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Также известно, что в 2015–2016 годах Селиверстов значился директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент» миллиардера Олега Дерипаски.

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