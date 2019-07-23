Экс-глава омского аэропорта Зезюля стал первым замом генерального директора компании

До назначения с февраля этого года он был заместителем генерального директора по развитию. В 2012–2013 годах он находился на одной из руководящих должностей Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Также известно, что в 2015–2016 годах Селиверстов значился директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент» миллиардера Олега Дерипаски.