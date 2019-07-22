В поселке в Омской области пообещали возвести остановки в следующем году

В администрации Саргатского района Омской области ответили на новость о том, что прокуратура через суд обязала поставить автобусные остановки на территории городского поселения. В этом году этого сделать не получится из-за нехватки бюджета.

В ведомстве заверили, что таблички с расписанием движения автобуса уже готовы, до 1 августа будут установлены аншлаги от Базы «Карбышевской» до конторы «Шанс», где и ходит рейсовый пассажирский автобус. «В бюджет на будущий год планируется заложение средств на изготовление остановочных павильонов. Для установки павильона необходимо сделать отсыпку площадок. Вопрос действительно важен, работа в данном направлении будет продолжаться, тема находится на контроле администрации Саргатского городского поселения», — заявили в администрации района. Напомним, оборудовать 62 автобусные остановки властей Саргатского района через суд обязала прокуратура. Местные жители были вынуждены ждать транспорт на обочине дороги без автобусный остановок. При этом автобусный маршрут проходил по центральным улицам рабочего поселка Саргатское.