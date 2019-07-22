В Омской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Posted 22 июля 2019, 03:07
Published 22 июля 2019, 03:07
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Условия погоды будут благоприятны для возгорания травы, торфяников и лесных массивов. При этом возможный рост очагов и площадей природных пожаров грозит распространением огня на близлежащие населенные пункты.
В связи с этим жителям Омской области рекомендуют воздержаться от посещения лесов и разведения костров. Если же посещения лесного массива не избежать, то необходимо на это время отказаться от курения и других действий связанных с огнем. Также запрещено оставлять за собой мусор, в частности стеклянную тару, которая на солнце может выступить в роли лупы, фокусирующей солнечные лучи, и спровоцировать возгорание.