gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2019, 03:07

Published 22 июля 2019, 03:07

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Омской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

22 июля 2019, 03:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главное управление МЧС России по Омской области объявило чрезвычайную пожарную опасность, которая установится на южной территории региона в период с 22 по 23 июля. Именно в ближайшие сутки существует повышенная вероятность возникновения природных пожаров.

Условия погоды будут благоприятны для возгорания травы, торфяников и лесных массивов. При этом возможный рост очагов и площадей природных пожаров грозит распространением огня на близлежащие населенные пункты.

В связи с этим жителям Омской области рекомендуют воздержаться от посещения лесов и разведения костров. Если же посещения лесного массива не избежать, то необходимо на это время отказаться от курения и других действий связанных с огнем. Также запрещено оставлять за собой мусор, в частности стеклянную тару, которая на солнце может выступить в роли лупы, фокусирующей солнечные лучи, и спровоцировать возгорание.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика