В Омской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В связи с этим жителям Омской области рекомендуют воздержаться от посещения лесов и разведения костров. Если же посещения лесного массива не избежать, то необходимо на это время отказаться от курения и других действий связанных с огнем. Также запрещено оставлять за собой мусор, в частности стеклянную тару, которая на солнце может выступить в роли лупы, фокусирующей солнечные лучи, и спровоцировать возгорание.