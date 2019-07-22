В Омске начали восстанавливать памятник поэту Тимофею Белозерову

Posted 22 июля 2019, 09:58
Published 22 июля 2019, 09:58
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Во время реализации проекта будет подготовлена научно-проектная документация, на основании которого и будет воссоздан памятник, который является объектом культурного наследия. В городском департаменте культуры подчеркнули, что во время подготовки к восстановлению планируется провести государственную историко-культурную экспертизу.
Также к 90-летию со дня рождения литератора в городе планируют подготовить серию памятных мероприятий и привести в порядок место его захоронения. Несмотря на то, что памятник почти разрушен, могила находится в ухоженном состоянии, хотя и найти ее среди других захоронений проблематично, рассказали в ведомстве.
Деньги на эти цели Молодежный совет получил, победив на конкурсе грантов, который проводила администрация города. По словам председателя общественной организации Алины Гермизеевой, уже заключен договор на выполнение научно-проектной документации. Работы ведутся по календарному плану.
«Общественность уже заинтересовалась нашей инициативой. Неравнодушные омичи предлагают помощь в проведении регулярных субботников и памятных мероприятий. Надеемся создать настоящую команду волонтеров», — рассказала заведующая отделом социокультурных проектов Центральной городской библиотеки Наталья Долгополова.