В Омске начали восстанавливать памятник поэту Тимофею Белозерову

Также к 90-летию со дня рождения литератора в городе планируют подготовить серию памятных мероприятий и привести в порядок место его захоронения. Несмотря на то, что памятник почти разрушен, могила находится в ухоженном состоянии, хотя и найти ее среди других захоронений проблематично, рассказали в ведомстве.