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Posted 22 июля 2019, 09:58

Published 22 июля 2019, 09:58

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске начали восстанавливать памятник поэту Тимофею Белозерову

В Омске начали восстанавливать памятник поэту Тимофею Белозерову

22 июля 2019, 09:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Молодежный совет омских муниципальных библиотек начинает восстанавливать памятник омскому литератору Тимофею Белозерову. В пресс-службе мэрии Омска пояснили, что работы проводятся в рамках проекта «Тимофей Белозеров. Сохраним память вместе» к юбилею со дня рождения писателя.

Во время реализации проекта будет подготовлена научно-проектная документация, на основании которого и будет воссоздан памятник, который является объектом культурного наследия. В городском департаменте культуры подчеркнули, что во время подготовки к восстановлению планируется провести государственную историко-культурную экспертизу.

Также к 90-летию со дня рождения литератора в городе планируют подготовить серию памятных мероприятий и привести в порядок место его захоронения. Несмотря на то, что памятник почти разрушен, могила находится в ухоженном состоянии, хотя и найти ее среди других захоронений проблематично, рассказали в ведомстве.

Деньги на эти цели Молодежный совет получил, победив на конкурсе грантов, который проводила администрация города. По словам председателя общественной организации Алины Гермизеевой, уже заключен договор на выполнение научно-проектной документации. Работы ведутся по календарному плану.

«Общественность уже заинтересовалась нашей инициативой. Неравнодушные омичи предлагают помощь в проведении регулярных субботников и памятных мероприятий. Надеемся создать настоящую команду волонтеров», — рассказала заведующая отделом социокультурных проектов Центральной городской библиотеки Наталья Долгополова.

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