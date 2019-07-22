В Омске идет вторая волна набора первоклашек в школы

В ведомстве пояснили, что родители будущих первоклассников для зачисления обращаются в те школы, которые располагаются рядом с домом, но принять детей могут лишь там, где есть свободные для обучения места. Такую информацию публикуют на сайтах школ во вкладке «Сведения об образовательном учреждении».