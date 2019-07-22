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Posted 22 июля 2019, 11:29

Published 22 июля 2019, 11:29

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске идет вторая волна набора первоклашек в школы

В Омске идет вторая волна набора первоклашек в школы

22 июля 2019, 11:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске продолжается набор первоклассников. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году в омских школах откроются 70 первых классов.

В основной период приема документов — до 1 июля — заявление подали родители 11 тыс будущих первоклассников, еще около 3 тыс человек обратились в школы после основного срока.

В ведомстве пояснили, что родители будущих первоклассников для зачисления обращаются в те школы, которые располагаются рядом с домом, но принять детей могут лишь там, где есть свободные для обучения места. Такую информацию публикуют на сайтах школ во вкладке «Сведения об образовательном учреждении».

Если при наличии мест родителям по какой-то причине отказывают в приеме ребенка в школу, омичи могут обратиться отдел общего образования департамента образования для устройства ребенка в школу по телефонам:

  • в Кировском, Ленинском и Советском округах — 20-09-59;
  • в Октябрьском округе — 20-00-56;
  • в Центральном округе — 25-67-92.
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