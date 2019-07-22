В Омске идет вторая волна набора первоклашек в школы

Posted 22 июля 2019, 11:29
Published 22 июля 2019, 11:29
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В основной период приема документов — до 1 июля — заявление подали родители 11 тыс будущих первоклассников, еще около 3 тыс человек обратились в школы после основного срока.
В ведомстве пояснили, что родители будущих первоклассников для зачисления обращаются в те школы, которые располагаются рядом с домом, но принять детей могут лишь там, где есть свободные для обучения места. Такую информацию публикуют на сайтах школ во вкладке «Сведения об образовательном учреждении».
Если при наличии мест родителям по какой-то причине отказывают в приеме ребенка в школу, омичи могут обратиться отдел общего образования департамента образования для устройства ребенка в школу по телефонам: