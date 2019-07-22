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Posted 22 июля 2019, 04:25

Published 22 июля 2019, 04:25

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Работник омского салона сотовой связи похитил телефоны и выручку из кассы

Работник омского салона сотовой связи похитил телефоны и выручку из кассы

22 июля 2019, 04:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, работника салона сотовой связи. Молодой человек обвиняется в присвоении денежных средств и краже мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Согласно версии следствия, в мае 2019 года, когда руководитель салона находился в отпуске, специалист по продажам забрал деньги из кассы и несколько сотовых телефонов, которые были выставлены на продажу.

Похищенные телефоны на общую сумму 27 тыс рублей он продавал, а вырученные деньги и наличность из кассы (88 тыс рублей) спускал, делая ставки в букмекерских конторах через мобильное приложение. Но отыграть свои проигрыши до возвращения начальника из отпуска ему так и не удалось.

Недостача денежных средств и сотовых телефонов вскрылась. Молодой человек признал свою вину и теперь ожидает рассмотрения уголовного дела в суде по существу.

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