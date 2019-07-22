Работник омского салона сотовой связи похитил телефоны и выручку из кассы

Похищенные телефоны на общую сумму 27 тыс рублей он продавал, а вырученные деньги и наличность из кассы (88 тыс рублей) спускал, делая ставки в букмекерских конторах через мобильное приложение. Но отыграть свои проигрыши до возвращения начальника из отпуска ему так и не удалось.