Прокуратура заставила власти оборудовать 62 автобусные остановки

Прокуратура Саргатского района Омской области через суд добилась оборудования 62-х автобусных остановок на основных улицах р.п. Саргатское, по которым проходит социально значимый автобусный маршрут, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как показала прокурорская проверка, местное население вынуждено было ожидать транспорт на обочине дороги в отсутствие остановочных павильонов вопреки действующему законодательству. Добиваться исполнения закона прокуратуре пришлось через суд, который в итоге обязал администрацию Саргатского района обустроить 62 остановочных пункта вдоль социально значимого маршрута, пролегающего по центральным улицам поселка.