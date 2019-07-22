Прокуратура заставила власти оборудовать 62 автобусные остановки

Posted 22 июля 2019, 05:30
Published 22 июля 2019, 05:30
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Как показала прокурорская проверка, местное население вынуждено было ожидать транспорт на обочине дороги в отсутствие остановочных павильонов вопреки действующему законодательству.
Добиваться исполнения закона прокуратуре пришлось через суд, который в итоге обязал администрацию Саргатского района обустроить 62 остановочных пункта вдоль социально значимого маршрута, пролегающего по центральным улицам поселка.