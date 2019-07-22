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Posted 22 июля 2019, 05:30

Published 22 июля 2019, 05:30

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Прокуратура заставила власти оборудовать 62 автобусные остановки

Прокуратура заставила власти оборудовать 62 автобусные остановки

22 июля 2019, 05:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Саргатского района Омской области через суд добилась оборудования 62-х автобусных остановок на основных улицах р.п. Саргатское, по которым проходит социально значимый автобусный маршрут, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как показала прокурорская проверка, местное население вынуждено было ожидать транспорт на обочине дороги в отсутствие остановочных павильонов вопреки действующему законодательству.

Добиваться исполнения закона прокуратуре пришлось через суд, который в итоге обязал администрацию Саргатского района обустроить 62 остановочных пункта вдоль социально значимого маршрута, пролегающего по центральным улицам поселка.

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