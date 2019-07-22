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Posted 22 июля 2019, 06:03

Published 22 июля 2019, 06:03

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омского инвалида наказали за перевозку коровы до места выпаса

Омского инвалида наказали за перевозку коровы до места выпаса

22 июля 2019, 06:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Крутинского района Омской области, инвалид третьей группы, обратился с жалобой в прокуратуру на незаконное привлечение к административной ответственности. Специалисты ведомства в дальнейшем добились прекращения делопроизводства, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как выяснилось, сельчанин перевозил собственный скот, корову и теленка, в автоприцепе из р.п. Крутинка в соседний населенный пункт, когда его остановили инспекторы УГИБДД и потребовали предъявить сопроводительные документы на скот.

Не получив требуемое, полицейские составили протокол по факту перевозки животных без документов. Омич не согласился с данной санкцией и оказался прав. Как пояснили в прокуратуре, ветеринарные документы для транспортировки собственного скота с целью его выпаса, поения, купания не требуются.

Прокуратура опротестовала решение инспекторов о привлечении сельчанина к административной ответственности, и делопроизводство было прекращено.

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