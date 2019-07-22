Омского инвалида наказали за перевозку коровы до места выпаса

Не получив требуемое, полицейские составили протокол по факту перевозки животных без документов. Омич не согласился с данной санкцией и оказался прав. Как пояснили в прокуратуре, ветеринарные документы для транспортировки собственного скота с целью его выпаса, поения, купания не требуются.