Омского инвалида наказали за перевозку коровы до места выпаса

Posted 22 июля 2019, 06:03
Published 22 июля 2019, 06:03
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Как выяснилось, сельчанин перевозил собственный скот, корову и теленка, в автоприцепе из р.п. Крутинка в соседний населенный пункт, когда его остановили инспекторы УГИБДД и потребовали предъявить сопроводительные документы на скот.
Не получив требуемое, полицейские составили протокол по факту перевозки животных без документов. Омич не согласился с данной санкцией и оказался прав. Как пояснили в прокуратуре, ветеринарные документы для транспортировки собственного скота с целью его выпаса, поения, купания не требуются.
Прокуратура опротестовала решение инспекторов о привлечении сельчанина к административной ответственности, и делопроизводство было прекращено.