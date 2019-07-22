Омичи заплатили более 7.1 млрд рублей в бюджет других регионов

Posted 22 июля 2019, 08:20
Published 22 июля 2019, 08:20
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
За пределами региона в прошлом году работали более 121 тыс омичей. В общей сложности в 2018 году все они заплатили в казну этих регионов 7.1 млрд рублей. В управлении отмечают, что 2017 году омичи заплатили в бюджет других регионов в 1.5 раза меньше налога НДФЛ.
Охотнее всего омичи едут на заработки в Тюменскую и Московскую области, а также в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Именно в эти регионы поступило более всего налогов НДФЛ от омичей.