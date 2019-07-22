Омичи заплатили более 7.1 млрд рублей в бюджет других регионов

За пределами региона в прошлом году работали более 121 тыс омичей. В общей сложности в 2018 году все они заплатили в казну этих регионов 7.1 млрд рублей. В управлении отмечают, что 2017 году омичи заплатили в бюджет других регионов в 1.5 раза меньше налога НДФЛ.