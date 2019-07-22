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Posted 22 июля 2019, 08:20

Published 22 июля 2019, 08:20

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омичи заплатили более 7.1 млрд рублей в бюджет других регионов

Омичи заплатили более 7.1 млрд рублей в бюджет других регионов

22 июля 2019, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Управлении налоговой службы по Омской области подсчитали, сколько омичей платили налоги в казну других регионов и сколько налоговых рублей потеряла Омская область.

За пределами региона в прошлом году работали более 121 тыс омичей. В общей сложности в 2018 году все они заплатили в казну этих регионов 7.1 млрд рублей. В управлении отмечают, что 2017 году омичи заплатили в бюджет других регионов в 1.5 раза меньше налога НДФЛ.

Охотнее всего омичи едут на заработки в Тюменскую и Московскую области, а также в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Именно в эти регионы поступило более всего налогов НДФЛ от омичей.

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