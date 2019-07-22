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Posted 22 июля 2019, 01:31

Published 22 июля 2019, 01:31

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омичей предупредили об опасном сливочном масле

Омичей предупредили об опасном сливочном масле

22 июля 2019, 01:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На прилавки магазинов Омской области может попасть сливочное масло «Крестьянское», несоответствующее обязательным требованиям и производимое предприятием — фантомом из города Пензы, сообщили в пресс-службе Роспотренадзора по Омской области.

Дело в том, что по адресу компании, указанному на упаковке товара, город Пенза, улица Мира, 35, офис 212, отсутствуют производственные помещения и любые признаки производственной деятельности. Речь идет о «Крестьянском» масле массой нетто 200 гр и массовой долей жира 72.5 % изготовителя ООО «Велес».

Омичей призвали обращать внимание на информацию, содержащуюся на упаковке товара, и не покупать контрафактный продукт, а в случае обнаружения подделки сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

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