Омичей предупредили об опасном сливочном масле

Posted 22 июля 2019, 01:31
Published 22 июля 2019, 01:31
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Дело в том, что по адресу компании, указанному на упаковке товара, город Пенза, улица Мира, 35, офис 212, отсутствуют производственные помещения и любые признаки производственной деятельности. Речь идет о «Крестьянском» масле массой нетто 200 гр и массовой долей жира 72.5 % изготовителя ООО «Велес».
Омичей призвали обращать внимание на информацию, содержащуюся на упаковке товара, и не покупать контрафактный продукт, а в случае обнаружения подделки сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Омской области.