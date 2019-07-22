Омич продал шесть арендуемых машин и купил квартиру на юге

В Омской области 34-летний житель села Лузино быстрым и незаконным способом решил заработать себе на квартиру в теплых краях — он обманным путем присвоил себе шесть автомобилей, которые в дальнейшем продал, а на вырученные деньги приобрел жилье в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Своих жертв злоумышленник находил по размещенным в интернете объявлениям о сдаче в аренду автомобилей. Встречаясь с владельцами машин, омич представлялся водителем крупной компании по производству мяса и заявлял о желании арендовать транспорт на год. Злоумышленник вносил предоплату за месяц, забирал автомобили и свидетельства о регистрации транспортного средства, после чего переставал выходить на связь. Присвоенные машины омич продавал без ПТС в Тюмени или на территории сопредельной Республики. «Заработав» таким образом на квартиру, мужчина приобрел жилье в Краснодарском крае, но переехать туда так и не успел — был задержан полицейскими. Теперь предприимчивого омича будут судить за мошенничество и присвоение.