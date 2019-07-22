Омич продал шесть арендуемых машин и купил квартиру на юге

Posted 22 июля 2019, 06:43
Published 22 июля 2019, 06:43
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Своих жертв злоумышленник находил по размещенным в интернете объявлениям о сдаче в аренду автомобилей. Встречаясь с владельцами машин, омич представлялся водителем крупной компании по производству мяса и заявлял о желании арендовать транспорт на год.
Злоумышленник вносил предоплату за месяц, забирал автомобили и свидетельства о регистрации транспортного средства, после чего переставал выходить на связь. Присвоенные машины омич продавал без ПТС в Тюмени или на территории сопредельной Республики.
«Заработав» таким образом на квартиру, мужчина приобрел жилье в Краснодарском крае, но переехать туда так и не успел — был задержан полицейскими. Теперь предприимчивого омича будут судить за мошенничество и присвоение.