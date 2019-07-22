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Posted 22 июля 2019, 06:43

Published 22 июля 2019, 06:43

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омич продал шесть арендуемых машин и купил квартиру на юге

Омич продал шесть арендуемых машин и купил квартиру на юге

22 июля 2019, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области 34-летний житель села Лузино быстрым и незаконным способом решил заработать себе на квартиру в теплых краях — он обманным путем присвоил себе шесть автомобилей, которые в дальнейшем продал, а на вырученные деньги приобрел жилье в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Своих жертв злоумышленник находил по размещенным в интернете объявлениям о сдаче в аренду автомобилей. Встречаясь с владельцами машин, омич представлялся водителем крупной компании по производству мяса и заявлял о желании арендовать транспорт на год.

Злоумышленник вносил предоплату за месяц, забирал автомобили и свидетельства о регистрации транспортного средства, после чего переставал выходить на связь. Присвоенные машины омич продавал без ПТС в Тюмени или на территории сопредельной Республики.

«Заработав» таким образом на квартиру, мужчина приобрел жилье в Краснодарском крае, но переехать туда так и не успел — был задержан полицейскими. Теперь предприимчивого омича будут судить за мошенничество и присвоение.

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