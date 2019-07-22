Мошенник украл со счета омского пенсионера более миллиона рублей

Первый факт мошенничества произошел в конце июня, когда неизвестный мужчина под видом сотрудника службы безопасности банка позвонил пенсионеру и сообщил о попытке снятия денег с карты клиента. Собеседник выведал у омича номер карты и трехзначный код, указанный на обороте, после чего похитил со счета 170 тыс рублей.