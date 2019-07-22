Мошенник украл со счета омского пенсионера более миллиона рублей

Posted 22 июля 2019, 07:02
Published 22 июля 2019, 07:02
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Первый факт мошенничества произошел в конце июня, когда неизвестный мужчина под видом сотрудника службы безопасности банка позвонил пенсионеру и сообщил о попытке снятия денег с карты клиента. Собеседник выведал у омича номер карты и трехзначный код, указанный на обороте, после чего похитил со счета 170 тыс рублей.
После инцидента пожилой мужчина заблокировал карту и открыл новый счет в банке, однако оставил прежний «личный кабинет». Рассчитавшись в одном из магазинов новой картой, он обнаружил, что с его счета пропали оставшиеся накопления — более 1.1 млн рублей.
В настоящее время полицейские расследуют два уголовных дела по фактам мошенничества и кражи.