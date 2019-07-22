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Posted 22 июля 2019, 07:02

Published 22 июля 2019, 07:02

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Мошенник украл со счета омского пенсионера более миллиона рублей

Мошенник украл со счета омского пенсионера более миллиона рублей

22 июля 2019, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске мошенник дважды похитил деньги со счета 69-летнего пенсионера, жителя Центрального округа, списав с него вначале 170 тыс рублей, а потом и вовсе более 1.1 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Первый факт мошенничества произошел в конце июня, когда неизвестный мужчина под видом сотрудника службы безопасности банка позвонил пенсионеру и сообщил о попытке снятия денег с карты клиента. Собеседник выведал у омича номер карты и трехзначный код, указанный на обороте, после чего похитил со счета 170 тыс рублей.

После инцидента пожилой мужчина заблокировал карту и открыл новый счет в банке, однако оставил прежний «личный кабинет». Рассчитавшись в одном из магазинов новой картой, он обнаружил, что с его счета пропали оставшиеся накопления — более 1.1 млн рублей.

В настоящее время полицейские расследуют два уголовных дела по фактам мошенничества и кражи.

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