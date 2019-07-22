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Posted 22 июля 2019, 03:34

Published 22 июля 2019, 03:34

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Двое омских депутатов отказались раскрывать свои доходы

Двое омских депутатов отказались раскрывать свои доходы

22 июля 2019, 03:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области прокуратуры Большереченского и Тевризского района добились досрочного прекращения полномочий двоих депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В частности, свои обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год не исполнили депутат совета Такмыкского сельского поселения Большереченского раойона и депутат совета Журавлевского сельского поселения Тевризского района.

Уточняется, что обоим народным избранникам предоставлялся шанс хоть и с опозданием, но все же раскрыть сведения о своих доходах, однако оба политика отказались и не выполнили представления прокуратуры. Полномочия обоих депутатов прекращены.

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