Двое омских депутатов отказались раскрывать свои доходы

Posted 22 июля 2019, 03:34
Published 22 июля 2019, 03:34
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В частности, свои обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год не исполнили депутат совета Такмыкского сельского поселения Большереченского раойона и депутат совета Журавлевского сельского поселения Тевризского района.
Уточняется, что обоим народным избранникам предоставлялся шанс хоть и с опозданием, но все же раскрыть сведения о своих доходах, однако оба политика отказались и не выполнили представления прокуратуры. Полномочия обоих депутатов прекращены.