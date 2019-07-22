Директор омской фирмы похитил перечисленные по ошибке 10 млн рублей

Posted 22 июля 2019, 05:09
Published 22 июля 2019, 05:09
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор, вынесенный Куйбышевским районным судом города Омска, без изменения, хотя сторона защиты продолжала настаивать на невиновности.
Как было установлено, в марте 2017 года компания фигуранта получила более 12 млн рублей. Деньги были зачислены на ее счет по ошибке — какие-либо отношения с контрагентом отсутствовали.
На просьбу о возврате средств директор перевел на счет потерпевшей компании лишь часть средств, а остальные под предлогом несуществующих договоров с третьими лицами вывел с расчетного счета фирмы и распорядился по собственному усмотрению.