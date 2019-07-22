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Posted 22 июля 2019, 05:09

Published 22 июля 2019, 05:09

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Директор омской фирмы похитил перечисленные по ошибке 10 млн рублей

Директор омской фирмы похитил перечисленные по ошибке 10 млн рублей

22 июля 2019, 05:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Руководителю омской ремонтно-строительной фирмы, осужденному на три года колонии общего режима за хищение более 10,8 млн рублей, не удалось обжаловать приговор суда в апелляционном порядке, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор, вынесенный Куйбышевским районным судом города Омска, без изменения, хотя сторона защиты продолжала настаивать на невиновности.

Как было установлено, в марте 2017 года компания фигуранта получила более 12 млн рублей. Деньги были зачислены на ее счет по ошибке — какие-либо отношения с контрагентом отсутствовали.

На просьбу о возврате средств директор перевел на счет потерпевшей компании лишь часть средств, а остальные под предлогом несуществующих договоров с третьими лицами вывел с расчетного счета фирмы и распорядился по собственному усмотрению.

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