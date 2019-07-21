В начале рабочей недели в Омскую область вернутся дожди

Во вторник, 23 июля, синоптики обещают снижение температуры до +26, днем ветра не ожидается, а ночью он будет слабый, северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при этом в отдельных районах могут быть порывы до 16 м/с. Местами пройдут дожди разной интенсивности, которые будут сопровождать раскаты грома и молнии.