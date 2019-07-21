В начале рабочей недели в Омскую область вернутся дожди

Posted 21 июля 2019, 06:36
Published 21 июля 2019, 06:36
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В понедельник, 22 июля, температура воздуха достигнет +28 градусов, при этом в регионе ожидается ветер порывами до 14 м/с. Он принесет грозовые тучи и небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.
Во вторник, 23 июля, синоптики обещают снижение температуры до +26, днем ветра не ожидается, а ночью он будет слабый, северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при этом в отдельных районах могут быть порывы до 16 м/с. Местами пройдут дожди разной интенсивности, которые будут сопровождать раскаты грома и молнии.
В среду, 24 июля, значительных изменений в температуре не будет. Температура днем от +21 до +26, ветра также в дневное время не ожидается. Также синоптики обещают дождь и грозу.