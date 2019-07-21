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Posted 21 июля 2019, 06:36

Published 21 июля 2019, 06:36

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В начале рабочей недели в Омскую область вернутся дожди

В начале рабочей недели в Омскую область вернутся дожди

21 июля 2019, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, с 22 июля в Омскую область вернутся дожди с грозами, при этом температура воздуха снизится незначительно.

В понедельник, 22 июля, температура воздуха достигнет +28 градусов, при этом в регионе ожидается ветер порывами до 14 м/с. Он принесет грозовые тучи и небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.

Во вторник, 23 июля, синоптики обещают снижение температуры до +26, днем ветра не ожидается, а ночью он будет слабый, северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при этом в отдельных районах могут быть порывы до 16 м/с. Местами пройдут дожди разной интенсивности, которые будут сопровождать раскаты грома и молнии.

В среду, 24 июля, значительных изменений в температуре не будет. Температура днем от +21 до +26, ветра также в дневное время не ожидается. Также синоптики обещают дождь и грозу.

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