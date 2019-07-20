Вместо 20% кэшбека омичка лишилась 85 тыс рублей

Posted 20 июля 2019, 12:26
Published 20 июля 2019, 12:26
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Как пояснила омичка, она оформила карту в одном из банков для получения зарплаты. Несколько дней назад ей позвонил неизвестный и представился сотрудником этого банка. Собеседник предложил женщине подключить выгодную услугу — 20% кэшбек с любой покупки.
Пострадавшая согласилась, и тогда мужчина начал производить операции, для подтверждения которых на телефон омички приходили смс-подтверждения. Их нельзя сообщать никому, но лжебанкир уверил женщину, что для подключения такого выгодного предложения код ему все же нужно сообщить. Спустя время после разговора женщина обнаружила, что с ее карты пропали 80 тыс рублей.
В полиции по заявлению омички проводят проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе омской полиции.