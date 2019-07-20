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Posted 20 июля 2019, 12:26

Published 20 июля 2019, 12:26

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Вместо 20% кэшбека омичка лишилась 85 тыс рублей

Вместо 20% кэшбека омичка лишилась 85 тыс рублей

20 июля 2019, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В один из городских отделов полиции обратилась 37-летняя жительница Омского района. Она просила полицейских помочь вернуть ей деньги, которые мошенники вняли с ее карты под предлогом подключения услуги, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как пояснила омичка, она оформила карту в одном из банков для получения зарплаты. Несколько дней назад ей позвонил неизвестный и представился сотрудником этого банка. Собеседник предложил женщине подключить выгодную услугу — 20% кэшбек с любой покупки.

Пострадавшая согласилась, и тогда мужчина начал производить операции, для подтверждения которых на телефон омички приходили смс-подтверждения. Их нельзя сообщать никому, но лжебанкир уверил женщину, что для подключения такого выгодного предложения код ему все же нужно сообщить. Спустя время после разговора женщина обнаружила, что с ее карты пропали 80 тыс рублей.

В полиции по заявлению омички проводят проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе омской полиции.

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