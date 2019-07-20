Вместо 20% кэшбека омичка лишилась 85 тыс рублей

Пострадавшая согласилась, и тогда мужчина начал производить операции, для подтверждения которых на телефон омички приходили смс-подтверждения. Их нельзя сообщать никому, но лжебанкир уверил женщину, что для подключения такого выгодного предложения код ему все же нужно сообщить. Спустя время после разговора женщина обнаружила, что с ее карты пропали 80 тыс рублей.