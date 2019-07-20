В Омске у пешеходных переходов установят 26 светодиодных дорожных знаков

Posted 20 июля 2019, 04:08
Published 20 июля 2019, 04:08
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Первые светодиодные знаки появились в Омске в апреле прошлого года: компания «Сибзнак» безвозмездно изготовила и установила знак «Пешеходный переход» у остановки «Госпиталь» в центре города.Отмечается, что один светодиодный знак по стоимости равен четырем стандартным светоотражающим знакам.
Знаки оказались функциональными в любое время года, из-за внутренней подсветки их видно с большего расстояния, при любых погодных условиях и в любое время суток.
Теперь городские власти решили закупить светодиодные знаки и установить в нескольких местах города. Деньги на их закупку и установку были выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
До конца года в городе появится 26 светодиодных знаков: 8 односторонних и 18 двухсторонних, и установлены они будут по следующим адресам:
Отмечается, что в будущем знаки также появятся на слишком аварийных участках и вблизи школ и больниц.