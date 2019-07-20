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Posted 20 июля 2019, 04:08

Published 20 июля 2019, 04:08

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В Омске у пешеходных переходов установят 26 светодиодных дорожных знаков

В Омске у пешеходных переходов установят 26 светодиодных дорожных знаков

20 июля 2019, 04:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На пяти пешеходных переходах в Омске установят новые светодиодные дорожные знаки. Как пояснили в пресс-службе мэрии, такие знаки в качестве эксперимента уже были в некоторых местах города.

Первые светодиодные знаки появились в Омске в апреле прошлого года: компания «Сибзнак» безвозмездно изготовила и установила знак «Пешеходный переход» у остановки «Госпиталь» в центре города.Отмечается, что один светодиодный знак по стоимости равен четырем стандартным светоотражающим знакам.

Знаки оказались функциональными в любое время года, из-за внутренней подсветки их видно с большего расстояния, при любых погодных условиях и в любое время суток.

Теперь городские власти решили закупить светодиодные знаки и установить в нескольких местах города. Деньги на их закупку и установку были выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

До конца года в городе появится 26 светодиодных знаков: 8 односторонних и 18 двухсторонних, и установлены они будут по следующим адресам:

  • улица 22 апреля — 2 односторонних и 2 двусторонних светодиодных знака;
  • Интернациональная — 4 односторонних и 2 двусторонних;
  • Химиков — 4 двусторонних;
  • Дианова — 2 односторонних и 2 двусторонних;
  • Труда — 8 двусторонних.

Отмечается, что в будущем знаки также появятся на слишком аварийных участках и вблизи школ и больниц.

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