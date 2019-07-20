В Омске у пешеходных переходов установят 26 светодиодных дорожных знаков

На пяти пешеходных переходах в Омске установят новые светодиодные дорожные знаки. Как пояснили в пресс-службе мэрии, такие знаки в качестве эксперимента уже были в некоторых местах города.

Первые светодиодные знаки появились в Омске в апреле прошлого года: компания «Сибзнак» безвозмездно изготовила и установила знак «Пешеходный переход» у остановки «Госпиталь» в центре города.Отмечается, что один светодиодный знак по стоимости равен четырем стандартным светоотражающим знакам. Знаки оказались функциональными в любое время года, из-за внутренней подсветки их видно с большего расстояния, при любых погодных условиях и в любое время суток. Теперь городские власти решили закупить светодиодные знаки и установить в нескольких местах города. Деньги на их закупку и установку были выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». До конца года в городе появится 26 светодиодных знаков: 8 односторонних и 18 двухсторонних, и установлены они будут по следующим адресам: улица 22 апреля — 2 односторонних и 2 двусторонних светодиодных знака;

улица 22 апреля — 2 односторонних и 2 двусторонних светодиодных знака; Интернациональная — 4 односторонних и 2 двусторонних;

Химиков — 4 двусторонних;

Дианова — 2 односторонних и 2 двусторонних;

Труда — 8 двусторонних. Отмечается, что в будущем знаки также появятся на слишком аварийных участках и вблизи школ и больниц.