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Posted 20 июля 2019, 11:54

Published 20 июля 2019, 11:54

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омский автовокзал на месяц добавил еще один рейс в Бишкек

Омский автовокзал на месяц добавил еще один рейс в Бишкек

20 июля 2019, 11:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омском автовокзале объявили о добавлении в расписание еще одного рейса в столицу Кыргызстана. Теперь транспорт в Бишкек будет ходить трижды в неделю.

Рейс, по информации автовокзала, будет отправляться каждую пятницу в 19:50 часов по местному времени. Отмечается, что рейс не будет постоянным и вводится только до 17 августа. После этого автобусы в Бишкек будут ходить по привычному расписанию.

В действующем расписании рейс уже есть, но купить на него билет онлайн пока нельзя. Сейчас омичи могут сесть на автобус до Бишкека каждый понедельник и пятницу в 19:40 по местному времени. Стоимость билета - 3 тыс рублей, в пути машина будет 1 день и 13 часов.

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