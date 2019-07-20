Омский автовокзал на месяц добавил еще один рейс в Бишкек

Posted 20 июля 2019, 11:54
Published 20 июля 2019, 11:54
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Рейс, по информации автовокзала, будет отправляться каждую пятницу в 19:50 часов по местному времени. Отмечается, что рейс не будет постоянным и вводится только до 17 августа. После этого автобусы в Бишкек будут ходить по привычному расписанию.
В действующем расписании рейс уже есть, но купить на него билет онлайн пока нельзя. Сейчас омичи могут сесть на автобус до Бишкека каждый понедельник и пятницу в 19:40 по местному времени. Стоимость билета - 3 тыс рублей, в пути машина будет 1 день и 13 часов.