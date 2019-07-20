Омский автовокзал на месяц добавил еще один рейс в Бишкек

В действующем расписании рейс уже есть, но купить на него билет онлайн пока нельзя. Сейчас омичи могут сесть на автобус до Бишкека каждый понедельник и пятницу в 19:40 по местному времени. Стоимость билета - 3 тыс рублей, в пути машина будет 1 день и 13 часов.