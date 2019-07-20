Няня для собак: реально ли зарабатывать этим на жизнь в Омске?

Posted 20 июля 2019, 11:03
Published 20 июля 2019, 11:03
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Услуги для домашних животных — целая процветающая индустрия. Сайты объявлений выдают десятки предложений: от дрессировки и коррекции поведения до вязки и груминга (прически и маникюр для питомцев). Но отдельная и самая многочисленная ниша — то, что не требует никаких специальных навыков, лишь свободного времени и желания этим заниматься, — няни для собак, или догситтеры. Обычно под этим понимается передержка для собак, реже кошек, на время отъезда хозяев. Чаще всего догситтер забирает питомца к себе, иногда требуются услуги вызова на дом или просто периодического выгула — это вариант для обеспеченных и слишком занятых людей. Некоторые зооняни ставят бизнес на поток и устраивают из своего дома настоящие гостиницы для собак «с домашними условиями и заботой».
В Омске догситтинг тоже в тренде. На том же «Авито» можно найти множество предложений посидеть или погулять с чужими собаками. Среди соискателей встречаются ветеринары, но чаще это люди без особых навыков, которые уверяют, что поладят с любым животным. Анкеты, кстати, большей частью подают женщины, много в этой сфере студентов и фрилансеров. Цены в среднем составляют от 300 рублей в день. В разных городах они варьируются: в Москве, например, стоимость услуг начинается от 700-1000 рублей в сутки.
Все это выглядит подозрительно просто: вы получаете питомца, не беря на себя долгосрочных обязательств, и еще зарабатываете на этом. Однако, как и в любом деле, здесь есть свои подводные камни. Город55 поговорил о нюансах профессии с догситтером Ксенией Белодедовой, которая полтора года совмещает это занятие с работой на фрилансе.
Полноценно зарабатывать этим на жизнь в Омске все же не получится, говорит Ксения. Летом, в сезон отпусков, можно заработать около 10 тыс. рублей в месяц, если брать за раз только одну собаку. Некоторые берут нескольких, но это сложнее: нужно еще, чтобы животные поладили друг с другом, иначе жизнь догситтера превратится в кошмар. В остальные сезоны года активность клиентов резко идет на спад: остается довольствоваться редкими случайными предложениями.
«Первой собакой у меня был чихуахуа Орех, такой коричневенький. Это самая прекрасная собака, я до сих пор ее вспоминаю, жалко было отдавать. Когда начинала работать, мне часто говорили: а как ты будешь их отдавать, ты же привяжешься. На самом деле у тебя появляется одна собака, ты пытаешься с ней взаимодействовать, потом другая — ищешь новый подход. Это интересный опыт», — рассказывает она.
Ксения предпочитает работать через специализированный сайт, который берет комиссию 20% с каждого заказа. На обычных сайтах без посредников можно сэкономить, но она считает, что так безопаснее. Например, иногда на передержку отдают дорогих породистых собак, и тут есть ряд обоюдных рисков. Во-первых, догситтеры могут не выполнить условий или попросту перепродать питомца, во-вторых, нужна защита от необоснованных претензий клиентов. На специализированном сайте нужно указать свои паспортные данные, сфотографировать квартиру, подать заявку с рассказом о себе. Начать работать можно только после онлайн-обучения, также есть служба поддержки в экстренных ситуациях. При каждом заказе составляется договор, в котором прописываются все обязательства обеих сторон.
«Последняя собака, которая была у меня, стоит 80 тысяч. Очень страшно — вдруг она заболеет или что-нибудь еще. В договоре прописываются условия, что ты должен делать: обратиться в ветеринарную клинику, поставить какие-то уколы.
У меня была такая ситуация: у собаки случился нервный срыв. Хозяев нет, чужой дом. Это была такса. Я не могла понять, что с ней происходит: ее просто трясло. Пытаешься погладить — ей больно. Я испугалась, что заболела, ночью повезли в круглосуточную ветеринарную службу. Врач посмотрел, говорит — нервный срыв, поставил успокаивающие уколы, прописал таблетки. Это недешево — около тысячи обошлось. Потом я чеки предоставила, хозяева все возместили. Собака действительно успокоилась. Оказалось, что от стресса, что ее бросили, у нее начались нервные спазмы, она даже задыхалась, не могла дышать», — говорит Ксения.
По ее словам, догситтером может быть любой, хотя все же есть некоторая конкуренция. Клиенты отдадут предпочтение тем, кто работает на дому, чтобы питомец был под постоянным присмотром. Также шансы увеличивает собственная квартира, а не съемная. Цена тоже может варьироваться в зависимости от разных параметров: кто-то, как Ксения, работает только с маленькими собаками, кто-то берет больших, требующих большой физической активности или особого ухода. Животных чаще оставляют на неделю, иногда на две-три; корм, поводок и прочие принадлежности предоставляет хозяин. А догситтер обычно делает ежедневный фотоотчет о состоянии питомца.
В целом, если не превращать это занятие в полноценный бизнес, заработки будут небольшими и периодическими. У Ксении за все время побывало около десятка собак — хотя некоторых оставляли по несколько раз и на более долгий срок.
При этом не все питомцы белые и пушистые.
«Мне удается ладить с собаками, я ко всем хорошо отношусь. Но есть любимые. У каждой свой характер, свои особенности. Есть собаки, которых я не возьму второй раз. Чудесный парсон-рассел-терьер оставил мне шрам. Меня первый раз в жизни покусала собака. Это очень агрессивная порода, он еще и некастрированный. Постоянно рычал на меня. Ночью было страшно встать, ходила по струночке. Парня моего покусал, нападал на маму. Причем он очень много требовал внимания, ему нужна энергия. Час с ним гуляешь и он не устает, приходит домой и начинает скакать.
В другой раз мне оставили объявление на двери чудесного содержания: «Заткни свою собаку». Оказалось, при мне он себя хорошо вел, а когда оставался один, все это время истерично заходился лаем. Стены тонкие, соседи «вешались». Такие ситуации не спрогнозируешь.
Бывает, люди, начиная заниматься, понимают, что это не для них. Собаки разные, бывают «проблемные» — просто сложный характер, к ней подход сложно найти. Если хозяева воспитывают собаку, все классно. А за неделю ты ее не перевоспитаешь никак», — рассказывает она.
Впрочем, приятного в этом занятии тоже достаточно — разумеется, для тех, кто без ума от собак. Ксения вполне довольна и своим выбором, и своими питомцами. При удачном стечении обстоятельств (квартира и много свободного времени) это действительно может вырасти пусть не в работу, но, по крайней мере, в подработку мечты.