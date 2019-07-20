Няня для собак: реально ли зарабатывать этим на жизнь в Омске?

Услуги для домашних животных — целая процветающая индустрия. Сайты объявлений выдают десятки предложений: от дрессировки и коррекции поведения до вязки и груминга (прически и маникюр для питомцев). Но отдельная и самая многочисленная ниша — то, что не требует никаких специальных навыков, лишь свободного времени и желания этим заниматься, — няни для собак, или догситтеры. Обычно под этим понимается передержка для собак, реже кошек, на время отъезда хозяев. Чаще всего догситтер забирает питомца к себе, иногда требуются услуги вызова на дом или просто периодического выгула — это вариант для обеспеченных и слишком занятых людей. Некоторые зооняни ставят бизнес на поток и устраивают из своего дома настоящие гостиницы для собак «с домашними условиями и заботой».