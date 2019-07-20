Что? Где? Когда? : Для омичей подготовили интерактивную карту Дня города-2019

Posted 20 июля 2019, 03:38
Published 20 июля 2019, 03:38
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
На карте отмечены все официальные мероприятия, которые пройдут в городе в рамках праздника. Праздники начались еще вчера, 19 июля, и продолжатся до 4 августа. Заранее начинаются окружные праздники, а главные праздники, например, «Флора», Сибирский международный марафон и «Щит Сибири», пройдут в первые выходные августа.
В программу также вошли праздники микрорайонов, фестиваль «ВкусНаЧтение», Дог-кросс и фестиваль стритбола и уличной культуры. На «Зеленом острове» пройдет фестиваль фейерверков, а на главной площади города выступит певец Дан Балан. Закончится праздник фейерверком в нескольких частях города. Отмечается, что вход на большую часть мероприятий в рамках праздника бесплатный.
Ознакомиться с интерактивной картой праздника и узнать время, в которое пройдут мероприятия, можно здесь.