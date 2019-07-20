Что? Где? Когда? : Для омичей подготовили интерактивную карту Дня города-2019

На карте отмечены все официальные мероприятия, которые пройдут в городе в рамках праздника. Праздники начались еще вчера, 19 июля, и продолжатся до 4 августа. Заранее начинаются окружные праздники, а главные праздники, например, «Флора», Сибирский международный марафон и «Щит Сибири», пройдут в первые выходные августа.