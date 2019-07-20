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Posted 20 июля 2019, 03:38

Published 20 июля 2019, 03:38

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Что? Где? Когда? : Для омичей подготовили интерактивную карту Дня города-2019

Что? Где? Когда? : Для омичей подготовили интерактивную карту Дня города-2019

20 июля 2019, 03:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска представили онлайн-карту праздника «День города-2019».

На карте отмечены все официальные мероприятия, которые пройдут в городе в рамках праздника. Праздники начались еще вчера, 19 июля, и продолжатся до 4 августа. Заранее начинаются окружные праздники, а главные праздники, например, «Флора», Сибирский международный марафон и «Щит Сибири», пройдут в первые выходные августа.

В программу также вошли праздники микрорайонов, фестиваль «ВкусНаЧтение», Дог-кросс и фестиваль стритбола и уличной культуры. На «Зеленом острове» пройдет фестиваль фейерверков, а на главной площади города выступит певец Дан Балан. Закончится праздник фейерверком в нескольких частях города. Отмечается, что вход на большую часть мероприятий в рамках праздника бесплатный.

Ознакомиться с интерактивной картой праздника и узнать время, в которое пройдут мероприятия, можно здесь.

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