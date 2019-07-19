В омских многодетных семьях насчитали 100 тыс детей

Posted 19 июля 2019, 13:14
Published 19 июля 2019, 13:14
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
По подсчетам омских статистиков, в омских многодетных семьях теперь живут 100 тыс детей. В правительстве подчеркивают, что такой большой цифры удалось достичь благодаря поддержке семей, в том числе и финансовой.
В регионе для многодетных семей предусмотрено 20 видов пособий и выплат, на 8 из которых деньги выделает область. В них входит ежемесячное пособие после рождения первенца, выплаты на третьих и последующих детей, льготы на проезд и оплату ЖКХ, а также государственная и соц.помощь.
В этого года в области начали реализовывать национальный проект «Демография», в рамках которого молодым семьям предоставляются дополнительные выплаты, а также специальные условия при оформлении ипотеки и использовании маткапитала. Также в помощь родителям в регионе активизировали строительство ясельных групп. По данным правительства, благодаря таким мерам количество многодетных семей за год увеличилось на 1 600 и составляет 30 тыс.
Вице-председатель правительства Омской области, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов подчеркнул, что в Омской области многодетных родителей награждают медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть», а также удостаивают государственной награды — ордена «Родительская слава». В Омской области для поддержки семей учредили премию «Семья года», и сейчас ее размер составляет 100 тыс рублей. Также, по поручению губернатора области Александра Буркова в регионе создан Совет по делам многодетных семей.