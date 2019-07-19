В омских многодетных семьях насчитали 100 тыс детей

В этого года в области начали реализовывать национальный проект «Демография», в рамках которого молодым семьям предоставляются дополнительные выплаты, а также специальные условия при оформлении ипотеки и использовании маткапитала. Также в помощь родителям в регионе активизировали строительство ясельных групп. По данным правительства, благодаря таким мерам количество многодетных семей за год увеличилось на 1 600 и составляет 30 тыс.