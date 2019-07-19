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Posted 19 июля 2019, 10:30

Published 19 июля 2019, 10:30

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В мэрии Омска распорядились снести незаконные гаражи и заборы на Левобережье

В мэрии Омска распорядились снести незаконные гаражи и заборы на Левобережье

19 июля 2019, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Кировского округа Омска распорядились разобрать незаконно установленные гаражи и заборы. В ведомстве составили перечень из более чем 20 адресов, где до 30 сентября пространство будет очищено от нелегальных построек. Соответствующий документ появился на портале горадминистрации.

В список участков, где заборы и ограждения возведены без согласования администрации, вошли:

  • улица Ватутина, 13Б;
  • Лисицкого, 5;
  • Крупской, 3;
  • 70 лет Октября, 20;
  • Взлетная, ЗА;
  • бульвар Архитекторов, 2, корпус 1;
  • Крупской, 5;
  • Конева, 24;
  • Дмитриева, 2, корпус 8;
  • Дианова, 7Д;
  • между домами № 3 по улице 3-я Любинская и № 24 по улице 2-я Солнечная;
  • между домами № 7Б по улице Комкова и № 9Б по улице Лисицкого;
  • в районе домов № 102, № 110 по улице 12 Декабря

Кроме заборов, в администрации округа решили бороться и с металлическими гаражами, которые появились без разрешения по следующим адресам:

  • улица 70 лет Октября, 11, 22 корпус 3;
  • Лисицкого, ЗА;
  • ул. Дмитриева, 3, корпус 5;
  • вблизи дома № 35А по улице Конева;
  • проспект Комарова, 3, 21;
  • бульвар Архитекторов, 3, корпус 8;
  • вблизи домов № 12, корп. 1 и № 14, корп. 1 по ул. Перелета;
  • в 70 м юго-западнее здания № 4, корп. 2 по ул. Взлетная;
  • в 200 м северо-восточнее здания по улице Крупской, 17;
  • в районе домов № 12, корп. 1 и No 12, корп. 2 ул. Степанца.

В документе отмечается, что собственники конструкций могут сами демонтировать их и очистить территорию до 27 июля 2019 года. Если после этого конструкции останутся на месте, их с 29 июля по 30 сентября представители Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска будут перевозить на 10-й Семиреченский переулок, 3.

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