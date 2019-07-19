В мэрии Омска распорядились снести незаконные гаражи и заборы на Левобережье

Posted 19 июля 2019, 10:30
Published 19 июля 2019, 10:30
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В список участков, где заборы и ограждения возведены без согласования администрации, вошли:
Кроме заборов, в администрации округа решили бороться и с металлическими гаражами, которые появились без разрешения по следующим адресам:
В документе отмечается, что собственники конструкций могут сами демонтировать их и очистить территорию до 27 июля 2019 года. Если после этого конструкции останутся на месте, их с 29 июля по 30 сентября представители Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска будут перевозить на 10-й Семиреченский переулок, 3.