В мэрии Омска распорядились снести незаконные гаражи и заборы на Левобережье

В документе отмечается, что собственники конструкций могут сами демонтировать их и очистить территорию до 27 июля 2019 года. Если после этого конструкции останутся на месте, их с 29 июля по 30 сентября представители Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска будут перевозить на 10-й Семиреченский переулок, 3.