Альфа-банк стал одним из банков, где максимально снизили ставки для малого бизнеса

В Омске, по данным на 2018 год, работает 29 тыс предприятий малого бизнеса, включая микропредприятия, более 100 тыс омичей благодаря им получили работу. Однако расширению бизнеса обычно препятствуют условия получения кредитов - для малого и среднего бизнеса они гораздо жестче, чем для крупных предприятий. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться, и все большее количество банков заинтересовано в поддержке именно малого бизнеса. Для его представителей снижают ставки, а риски минимизируют за счет залоговых кредитов.