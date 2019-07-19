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Posted 19 июля 2019, 04:07

Published 19 июля 2019, 04:07

Modified 4 августа 2022, 20:56

Updated 4 августа 2022, 20:56

Альфа-банк стал одним из банков, где максимально снизили ставки для малого бизнеса

Альфа-банк стал одним из банков, где максимально снизили ставки для малого бизнеса

19 июля 2019, 04:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Альфа-банк вошел в число кредитных организаций, сделавших кредиты для развития малого и среднего бизнеса доступнее.

В Омске, по данным на 2018 год, работает 29 тыс предприятий малого бизнеса, включая микропредприятия, более 100 тыс омичей благодаря им получили работу. Однако расширению бизнеса обычно препятствуют условия получения кредитов - для малого и среднего бизнеса они гораздо жестче, чем для крупных предприятий. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться, и все большее количество банков заинтересовано в поддержке именно малого бизнеса. Для его представителей снижают ставки, а риски минимизируют за счет залоговых кредитов.

Такие кредиты запустили в Альфа-банке — ставки начинаются с минимально возможного по рынку уровня (например, от 10.2%), чтобы они были доступны как можно большему количеству предпринимателей. Если стоимости залога не хватает для получения нужной суммы, в банке предусмотрели запасной вариант: часть суммы дают под залог, а другую выдают как необеспеченный кредит. Эта часть от общей суммы может достигать 30%, при этом ставка остается той же.

В качестве залога могут выступать как объекты недвижимости (жилые или коммерческие), так и легковой и грузовой транспорт, спецтехника, оборудование. Земельные участки и объекты незавершенного строительства банк также рассмотрит как обеспечение.

Под залог банк выдает на суммы до 60 млн рублей, сроком до 5 лет. Полученные средства предприниматели могут направить на финансирование текущей деятельности или инвестировать в развитие бизнеса.

«Банк реализует гибкий подход и в неценовых параметрах кредита: заемщик может выбрать график погашения с дифференцированными платежами либо индивидуальный график, учитывающий специфику деятельности, что особенно актуально при наличии ярко выраженной сезонности бизнеса», — подчеркнула руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

По словам Поляковой, пониженная ставка позволит клиентам брать более объемные займы, а для тех, кто обратится в Альфа-Банк повторно, стоимость кредита дополнительно снизится.

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