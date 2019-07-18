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Posted 18 июля 2019, 08:06

Published 18 июля 2019, 08:06

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

С нового года в Омске начнут вводить квоты на вредные выбросы

С нового года в Омске начнут вводить квоты на вредные выбросы

18 июля 2019, 08:06
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект по квотированию выбросов в крупных промышленных городах страны.

Эксперимент по введению квот начнется в 12 городах России: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите. Вместе с тем предложенный механизм вправе использовать любой регион страны.

Согласно принятому закону, Минприроды создаст единую информационную систему мониторинга качества воздуха в этих городах, определит требования по снижению выбросов, а также нормы для расчетов загрязнения.

Закон устанавливает сроки поведения эксперимента — с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года. В 2020 году в городах-участниках должен быть утвержден перечень квотируемых предприятий, а также установлены квоты на выбросы. Ожидается, что в результате введения системы квотирования уровень выбросов вредных веществ в индустриальных центрах снизится на 20%.

Напомним, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с Госдумой РФ подготовить в весеннюю сессию закон о применении системы квотирования выбросов, загрязняющих атмосферу. В список городов, где начнут применять новый закон, входит и Омск.

В мае 2019 года комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект. 17 июля 2019 года законопроект был принят Госдумой РФ в третьем чтении. В течение пяти дней документ будет передан на рассмотрение в Совет Федерации и далее на подпись президенту РФ.

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