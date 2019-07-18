С нового года в Омске начнут вводить квоты на вредные выбросы

Закон устанавливает сроки поведения эксперимента — с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года. В 2020 году в городах-участниках должен быть утвержден перечень квотируемых предприятий, а также установлены квоты на выбросы. Ожидается, что в результате введения системы квотирования уровень выбросов вредных веществ в индустриальных центрах снизится на 20%.