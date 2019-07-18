Омские власти признали аварийными еще четыре дома на окраинах

Такие решения комиссия приняла почти месяц назад, 21 июня 2019 года. В документах указано, что аварийные дома должны быть расселены в срок до 31 декабря 2021 года, а что будет с домами, признанными нежилыми, в мэрии должны решить до 30 августа.