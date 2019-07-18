Омские власти признали аварийными еще четыре дома на окраинах

Posted 18 июля 2019, 10:39
Published 18 июля 2019, 10:39
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений признала непригодным для проживания граждан жилое помещение в Ленинском округе Омска по улице Свободы, 201Б, дом в Центральном районе города по улице Успенского, 114 и в Советском округе по адресу улица Загородная, 48А.
Также в администрации назвали четыре аварийных дома, которые подлежат сносу. Это дом в микрорайоне Береговой по улице Трактовая, 25, в Кировском округе по адресу 7-я Кировская, 4А и два дома в Ленинском округе по улицам 6-я Станционная, 43 и Батумская, 9.
Такие решения комиссия приняла почти месяц назад, 21 июня 2019 года. В документах указано, что аварийные дома должны быть расселены в срок до 31 декабря 2021 года, а что будет с домами, признанными нежилыми, в мэрии должны решить до 30 августа.