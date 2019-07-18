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Posted 18 июля 2019, 10:39

Published 18 июля 2019, 10:39

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Омские власти признали аварийными еще четыре дома на окраинах

Омские власти признали аварийными еще четыре дома на окраинах

18 июля 2019, 10:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэр Омска Оксана Фадина подписала распоряжения, согласно которым семь некогда жилых помещений признаны непригодными для проживания или подлежащими сносу.

Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений признала непригодным для проживания граждан жилое помещение в Ленинском округе Омска по улице Свободы, 201Б, дом в Центральном районе города по улице Успенского, 114 и в Советском округе по адресу улица Загородная, 48А.

Также в администрации назвали четыре аварийных дома, которые подлежат сносу. Это дом в микрорайоне Береговой по улице Трактовая, 25, в Кировском округе по адресу 7-я Кировская, 4А и два дома в Ленинском округе по улицам 6-я Станционная, 43 и Батумская, 9.

Такие решения комиссия приняла почти месяц назад, 21 июня 2019 года. В документах указано, что аварийные дома должны быть расселены в срок до 31 декабря 2021 года, а что будет с домами, признанными нежилыми, в мэрии должны решить до 30 августа.

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