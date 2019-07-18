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Posted 18 июля 2019, 13:30

Published 18 июля 2019, 13:30

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Главой омского аэропорта официально назначили Олега Селиверстова

Главой омского аэропорта официально назначили Олега Селиверстова

18 июля 2019, 13:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На заседании совета директоров компании «Омской аэропорт» избрали нового руководителя предприятия. Им, по данным «Коммерческих вестей», стал Олег Селиверстов.

Решение о назначении было принято сегодня, 18 июля. В новую должность Селиверстов должен вступить уже в понедельник, 23 июля, сообщает издание со ссылкой на одного из членов совета директоров.

Предшественником Селиверстова является Сергей Зезюля, который в 1985 году пришел на предприятие по распределению после выпуска из СибАДИ. В июле 2015 года он возглавил компанию. Его контракт заканчивается в воскресенье, и продлевать его не будут.

Олег Селиверстов до назначения руководителем аэропорта с февраля этого года был заместителем генерального директора по развитию. В 2012–2013 годах он находился на одной из руководящих должностей Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Также известно, что в 2015–2016 годах Селиверстов значился директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент» миллиардера Олега Дерипаски.

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