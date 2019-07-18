Главой омского аэропорта официально назначили Олега Селиверстова

Posted 18 июля 2019, 13:30
Published 18 июля 2019, 13:30
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Решение о назначении было принято сегодня, 18 июля. В новую должность Селиверстов должен вступить уже в понедельник, 23 июля, сообщает издание со ссылкой на одного из членов совета директоров.
Предшественником Селиверстова является Сергей Зезюля, который в 1985 году пришел на предприятие по распределению после выпуска из СибАДИ. В июле 2015 года он возглавил компанию. Его контракт заканчивается в воскресенье, и продлевать его не будут.
Олег Селиверстов до назначения руководителем аэропорта с февраля этого года был заместителем генерального директора по развитию. В 2012–2013 годах он находился на одной из руководящих должностей Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Также известно, что в 2015–2016 годах Селиверстов значился директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент» миллиардера Олега Дерипаски.