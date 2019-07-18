Часть улиц в Омске перекроют на несколько дней из-за Армейских международных игр

Posted 18 июля 2019, 12:05
Published 18 июля 2019, 12:05
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В этом году конкурс «Рембат» в рамках Армейских игр пройдет на территории омского бронетанкового института с 4 по 10 августа. Из-за этого часть дорог будет перекрыта.
В департаменте общественной безопасности города пояснили, что временные ограничения вводятся с 8 до 16 часов 4, 9 и 10 августа 2019 года на участке от автодороги М-51 до объездной дороги по Черлакскому тракту. С 20 часов 3 августа до 18 4 августа и с 20 часов 8 августа до 16 часов 10 августа на указанном участке нельзя будет запрещено парковаться любым видам транспорта.
В мэрии отмечают, что на время ограничений вблизи участка будут установлены временные знаки дорожного движения.