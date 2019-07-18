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Posted 18 июля 2019, 12:05

Published 18 июля 2019, 12:05

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Часть улиц в Омске перекроют на несколько дней из-за Армейских международных игр

Часть улиц в Омске перекроют на несколько дней из-за Армейских международных игр

18 июля 2019, 12:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На время проведения конкурса «Рембат» на нескольких улицах в Омске будет перекрыто движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году конкурс «Рембат» в рамках Армейских игр пройдет на территории омского бронетанкового института с 4 по 10 августа. Из-за этого часть дорог будет перекрыта.

В департаменте общественной безопасности города пояснили, что временные ограничения вводятся с 8 до 16 часов 4, 9 и 10 августа 2019 года на участке от автодороги М-51 до объездной дороги по Черлакскому тракту. С 20 часов 3 августа до 18 4 августа и с 20 часов 8 августа до 16 часов 10 августа на указанном участке нельзя будет запрещено парковаться любым видам транспорта.

В мэрии отмечают, что на время ограничений вблизи участка будут установлены временные знаки дорожного движения.

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