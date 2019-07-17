«Яндекс.Такси» планирует выкупить сервис «Везет». Gett негодует

В «Яндекс.Такси» заверили, что в ближайшее время в Федеральную антимонопольную службу будет направлено ходатайство, а сделка будет заключена к концу этого года. При этом заместитель руководителя ФАС сообщил изданию, что в ведомство не поступало ходатайство об объединении двух компаний. Он подчеркнул, что сделка не состоится, если компании проигнорируют этот этап.