«Яндекс.Такси» планирует выкупить сервис «Везет». Gett негодует

Posted 17 июля 2019, 02:42
Published 17 июля 2019, 02:42
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
При заключении сделки акционеры последнего получат 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71.5 млн долларов, если компании удастся выполнить план «Яндекса».
В «Яндекс.Такси» заверили, что в ближайшее время в Федеральную антимонопольную службу будет направлено ходатайство, а сделка будет заключена к концу этого года. При этом заместитель руководителя ФАС сообщил изданию, что в ведомство не поступало ходатайство об объединении двух компаний. Он подчеркнул, что сделка не состоится, если компании проигнорируют этот этап.
В то же время холдинг Mail.ru Group, который летом прошлого года предоставил «Везет» займ, сообщил, что согласия на сделку пока не давал. При этом, как сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса «Везет», займ был возвратным, и после возвращения денег компании сервис может перейти во владение «Яндекса».
На сделку отреагировал еще один российский агрегатор такси Gett. Руководство агрегатора обеспокоено возможным объединением и уверено, что сделка может привести к монополизации рынка.
«Мы возмущены тем, что такая сделка даже обсуждается. Я уверен, что государству выгодна здоровая конкуренция на всех рынках, особенно в потребительском секторе. ФАС не может допустить создания подобных монополий», — приводит ТАСС слова основателя и генерального директора агрегатора Дэйва Вайсера. При этом Вайсер пояснил, что в антимонопольный орган Gett не будет обращаться до вынесения ФАС заключения.