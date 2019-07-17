В Омскую область вернулись дождь и гроза

В среду, 17 июля, днем синоптики обещают до +30 градусов тепла, при этом в некоторых районах области ожидается сильный юго-восточный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 20 м/с, а также дождь и гроза. Кроме этого по региону может пройти град.