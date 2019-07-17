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Posted 17 июля 2019, 01:16

Published 17 июля 2019, 01:16

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омскую область вернулись дождь и гроза

В Омскую область вернулись дождь и гроза

17 июля 2019, 01:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омскую область в середине июля вновь вернутся дожди, при этом 30-градусная жара не отступит.

В среду, 17 июля, днем синоптики обещают до +30 градусов тепла, при этом в некоторых районах области ожидается сильный юго-восточный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 20 м/с, а также дождь и гроза. Кроме этого по региону может пройти град.

В четверг, 18 июля, днем будет не жарче +29 градусов. В этот день в регионе также ожидается сильный северо-западный, северный ветер порывами до 17 м/с и осадки в виде дождя. Ночью и утром на область опустится туман.

В пятницу, 19 июля, ночью без осадков, а днем по всей области ожидаются грозовые дожди. Ветер северо-восточный, северный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха достигнет +28 градусов.

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