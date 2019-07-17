В Омскую область вернулись дождь и гроза

Posted 17 июля 2019, 01:16
Published 17 июля 2019, 01:16
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
В среду, 17 июля, днем синоптики обещают до +30 градусов тепла, при этом в некоторых районах области ожидается сильный юго-восточный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 20 м/с, а также дождь и гроза. Кроме этого по региону может пройти град.
В четверг, 18 июля, днем будет не жарче +29 градусов. В этот день в регионе также ожидается сильный северо-западный, северный ветер порывами до 17 м/с и осадки в виде дождя. Ночью и утром на область опустится туман.
В пятницу, 19 июля, ночью без осадков, а днем по всей области ожидаются грозовые дожди. Ветер северо-восточный, северный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха достигнет +28 градусов.