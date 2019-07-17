В Омскстате назвали самую распространенную зарплату в области

Posted 17 июля 2019, 12:07
Published 17 июля 2019, 12:07
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Специалисты, проведя выборочное исследование, подсчитали медианную зарплату в регионе - сумму, больше которой и меньше которой получает равное количество омичей. По данным за апрель, такая зарплата была равна 27 379 рублей или 79.4% от средней заработной платы по Омской области. Средняя же зарплата показывает усредненный доход, который подсчитывают, учитывая самую высокую и самую низкую зарплату в регионе.
Такое исследование проводится раз в два года, и в этом году оно показало, что 65.9% омичей получали зарплату ниже средней по региону (в апреле она составляла 31 426 рублей). Отмечается, что это на 1.7% выше, чем в в апреле 2017 года.
Значительно уменьшилось количество работников, которые получали зарплату ниже прожиточного минимума. По итогам исследования 2017 года такой доход был у 30.3 тыс омичей, в этом году столько получают 7.1 тыс человек. При этом те, кто получает зарплату в размере пяти прожиточных минимумов, увеличилась. Два года назад этот показатель был 13.3%, сейчас он равен 15.1%.
Также в Омскстате подсчитали, что наибольшее количество омичей (9.4%) зарабатывают от 33.9 до 40 тыс рублей. Самыми немногочисленными стали омичи, которые зарабатывают от 250 тыс рублей, их оказалось 0.1% от опрошенных.