В Омскстате назвали самую распространенную зарплату в области

Значительно уменьшилось количество работников, которые получали зарплату ниже прожиточного минимума. По итогам исследования 2017 года такой доход был у 30.3 тыс омичей, в этом году столько получают 7.1 тыс человек. При этом те, кто получает зарплату в размере пяти прожиточных минимумов, увеличилась. Два года назад этот показатель был 13.3%, сейчас он равен 15.1%.